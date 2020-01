Henrichs vor Wechsel zu RB Leipzig

Christof Koepsel, getty

Benjamin Henrichs kickt derzeit noch in der Ligue 1

In den letzten Wochen mehrten sich die Spekulationen, dass der dreimalige deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs sowohl beim Herbstmeister RB Leipzig als auch beim Rekordchampion FC Bayern Begehrlichkeiten geweckt haben soll. Nun scheint der Verteidiger eine Wahl getroffen zu haben.

Nach Informationen von "SkySport" hat sich Henrichs für einen Transfer zu RB Leipzig entschieden. Der Außenverteidiger will demnach unbedingt mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten.

Zwischen dem 22-Jährigen und den Roten Bullen soll bereits grundsätzliche Einigkeit bestehen. Es sind aber noch Fragen bezüglich der Ablösesumme offen. Auch "Bild" und "Sport Bild" berichten von der Einigung und melden, dass der Transfer so schnell wie möglich über die Bühne gehen soll. Allerdings schreiben auch diese Blätter, dass sich die Klubs noch nicht auf eine Ablöse geeinigt haben.

Henrichs aktueller Klub, AS Monaco, verlangt offenbar rund 25 Millionen Euro für den ehemaligen Leverkusener, der noch bis 2023 an den Ligue-1-Verein gebunden ist. Leipzig hingegen will nicht mehr als 20 Millionen Euro zahlen.

"Er hat einen gültigen Vertrag beim AS Monaco. Der Verein hat bei dem Spieler momentan noch andere Vorstellungen als wir", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche der "Bild". "Benny kann rechter und linker Außenverteidiger sowie auf der Sechs spielen. Er würde noch mehr Flexibilität in unser Spiel bringen. Aber wir haben ihn noch lange nicht und deswegen erübrigt es sich auch, darüber zu reden", meinte der Sportdirektor

Ist Benfica bei Henrichs aus dem Rennen?

Zuvor hatte das portugiesische Sportportal "Record" vermeldet, dass auch Benfica SL Henrichs verpflichten will. Der portugiesische Spitzenverein, der jüngst mit der Verpflichtung von Julian Weigl vom BVB den ersten Transfer-Coup des Jahres landete, soll den Abwehrmann bereits mehrfach intensiv gescoutet haben und in diesem Winter den Transfer eintüten wollen, hieß es in dem Bericht weiter. Gut möglich, dass sich dieses Vorhaben nach den jüngsten Entwicklungen nun erledigt hat.

Bei RB Leipzig steht der gebürtige Bocholter vor allem wegen seiner Vielseitigkeit hoch im Kurs. Agierte er zu Beginn seiner Profi-Karriere zumeist als Rechtsverteidiger, kam er zuletzt auch immer wieder auf der linken Seite zum Einsatz. Auch als defensive Mittelfeldmann wurde Henrichs schon aufgeboten.

Für Bayer Leverkusen hat der Rechtsfuß zwischen 2015 und 2018 insgesamt 62 Bundesligaspiele absolviert.