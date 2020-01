Heimsieg! Arsenal beendet Durststrecke

Julian Finney, getty

Mesut Özil und der FC Arsenal haben ihre Negativserie beendet

Der FC Arsenal hat seine Krise in der Premier League beendet und am 21. Spieltag den ersten Sieg unter Trainer Mikel Arteta gefeiert. Die Gunners besiegten Rekordmeister Manchester United im heimischen Emirates Stadium mit 2:0 (2:0).

Mit dem Sieg beendeten die Londoner eine Durststrecke von vier Partien ohne Sieg. Für den in der Tabelle abgestürzten Traditionsklub war es erst der zweite Erfolg aus den letzten 13 Ligaspielen.

Mit Mesut Özil in der Startelf beherrschten die Gastgeber das Geschehen auf dem Rasen von Beginn an. Folgerichtig belohnte sich Arsenal schon in der 8. Minute mit dem 1:0. Nach einer Hereingabe des ehemaligen Schalke-Profis Sead Kolasinac versenkte Nicolas Pépé den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 im Tor.

Die Gunners waren auch in der Folge das aktivere Team und legten kurz vor der Pause das 2:0 nach. Im Anschluss an eine Ecke stand der Ex-Bremer und Ex-Dortmunder Sokratis goldrichtig und wuchtete den Ball ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel taten die Hausherren nur noch wenig für das Spiel, aber selbst gegen nun passive Gunners fiel Manchester United kaum etwas ein. Die Partie plätscherte über weite Strecken vor sich hin und hatte in den Hausherren einen letztlich verdienten Sieger.

Mit dem Sieg verbesserte sich Arsenal (27 Punkte) in der Tabelle auf den zehnten Platz. Manchester, das seine letzten beiden Spiele jeweils gewonnen hatte, bleibt mit 31 Zählern Tabellenfünfter.