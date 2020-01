Kohfeldt sendet Kampfansage an die Konkurrenz

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Es soll bergauf gehen für Florian Kohfeldt und Werder Bremen

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Abflug ins Trainingslager auf Mallorca eine Kampfansage an die Konkurrenz gesendet.

Er brenne darauf, "allen auch mal zu zeigen, dass das nicht das Werder Bremen war, mit dem in der Rückrunde zu rechnen ist", sagte der 37-Jährige. Kohfeldt betonte aber auch, dass er sich der gefährlichen Situation bewusst sei.

Kohfeldt ist mit Werder im vergangenen Jahr nach vier Niederlagen in Serie auf den direkten Abstiegsplatz 17 abgestürzt. Vor allem die anhaltenden Verletzungssorgen setzten den Hanseaten im Jahr 2019 immer wieder zu.

Nun soll es bergauf gehen. Auf Mallorca sind auch Josh Sargent, Ömer Toprak und Ludwig Augustinsson dabei, die weite Teile der Hinrunde verpasst hatten.

Auch externe Neuzugänge könnten schon bald zum Team stoßen. "Ich will nicht ausschließen, dass noch der eine oder andere die mallorquinische Sonne genießen wird", sagte Kohfeldt, der im Trainingslager bis 11. Januar vor allem an der bislang schwachen Defensive arbeiten will. Den Rückrundenauftakt bestreitet Werder am 18. Januar in Düsseldorf.