Klopp lobt Ancelotti vor Pokalderby in höchsten Tönen

Jürgen Klopp hat großen Respekt vor Carlo Ancelotti

Vor dem Pokalderby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton am Sonntag in Anfield hat Jürgen Klopp seinen Trainerkollegen Carlo Ancelotti in den höchsten Tönen gelobt.

Der Everton-Trainer sei "einer der klügsten Menschen, denen ich je begegnet bin", sagte Klopp vor der Partie des FA-Cups am Sonntag. "Es gibt viele Biografien über ihn, lesen Sie die. Es würde jetzt zu lange dauern, über alle Qualitäten von Carlo Ancelotti zu sprechen."

Der frühere Bayern-Coach ist der einzige Trainer, gegen den Klopp in dieser Spielzeit verloren hat. Im September unterlag der Deutsche mit dem FC Liverpool in der Champions League mit 0:2 beim SSC Neapel, der damals noch von Ancelotti trainiert wurde. Im Dezember trennte sich der Serie-A-Klub von dem Italiener, der wenig später beim FC Everton anheuerte.

Klopp äußerte sich zuversichtlich, dass Ancelotti beim Lokalrivalen der Reds Erfolg haben wird: "Die werden gut abschneiden, 100 Prozent. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Wir sehen uns zwar nicht ständig, aber wenn, dann ist es immer nett."