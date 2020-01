Bald-Bayer Nübel als Schalke-Kapitän abgesetzt

TEAM2 via www.imago-images.de

Alexander Nübel (r.) ist nicht länger Kapitän des FC Schalke 04

Alexander Nübel hat sich entschieden: Der Kapitän wechselt im kommenden Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Im Gegenzug verliert der 23-Jährige nun seine Armbinde.

Wie S04-Trainer David Wagner am Rande des ersten Tages des Trainingslagers in Spanien bekannt gab, ist Nübel nicht länger Kapitän der Mannschaft. Demnach haben man sich "gemeinsam darauf verständigt".

Der Schlussmann hatte das Amt erst im vergangenen August erhalten. Neuer Kapitän der Knappen ist der bisherige Stellvertreter Omar Mascarell.

Ob Alexander Nübel zudem seinen Stammplatz auf Schalke verliert, hängt weiter in der Schwebe. Nübel hatte nach einem brutalen Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic am 15. Spieltag die Rote Karte erhalten. Daraufhin wurde er für vier Spiele gesperrt, Ersatztorwart Markus Schubert rückte zwischen die Pfosten.

Gut möglich, dass Schubert nach der Bekanntgabe des Nübel-Wechsels zum FC Bayern nun dauerhaft das königsblaue Tor hüten darf.