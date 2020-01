Bürki über vorzeitige Verlängerung: "Weiß, was ich will"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Roman Bürki kann sich eine Verlängerung beim BVB gut vorstellen

Der Vertrag von Roman Bürki bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2021 aus. Einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim BVB ist der Schweizer nicht abgeneigt. Er hat jedoch klare Vorstellungen.

"Ich weiß, was ich will und mein Berater auch", erklärte Roman Bürki am Rande des Trainingslagers in Marbella in einer Medienrunde gegenüber dem Fanzine "schwatzgelb.de".

Ob bereits "erste Gespräche stattgefunden haben", wisse der 29-Jährige selbst nicht, "da das Meiste über meinen Berater läuft".

Bürki wolle sich auf das Sportliche und somit "nur auf die Rückrunde" konzentrieren. Nichtsdestotrotz betonte der Torhüter: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund und ich habe dem BVB viel zu verdanken."

Für die kommenden Monate forderte Bürki mehr Konstanz, um "die Spiele über 90 Minuten zu Ende zu bringen. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten".

Zum Abschluss der Hinrunde verspielte der BVB eine 1:0-Pausenführung gegen Hoffenheim (1:2) sowie ein 2:0 gegen RB Leipzig (3:3).

BVB-Keeper Bürki lobt Haaland-Transfer

Im Top-Duell mit dem Herbstmeister verschuldete Bürki mit einem Aussetzer einen Treffer. "Wir wollten so weiter spielen wie in der ersten Hälfte, haben aber dann zwei blöde Tore kassiert. Dann wieder den Führungstreffer geschossen, aber es nicht über die Zeit gebracht", blickte er zurück.

Trotz einem unter dem Strich enttäuschenden Tabellenplatz vier hinter Leipzig, Gladbach und dem FC Bayern München will Bürki mit dem BVB 2020 wieder voll angreifen.

Mithelfen soll dabei auch Erling Haaland, für den der BVB 20 Millionen Euro an Red Bull Salzburg überwies. Der 19-jährige Norweger soll als echter Stoßstürmer neue Optionen ins Dortmunder Offensivspiel bringen.

Dass sich das Spiel der Borussia durch den bulligen Youngster ändert, glaubt Bürki allerdings nicht. "Es ist natürlich nicht unser Ziel, alle Bälle nach vorne zu schlagen. Aber es ist immer gut, vorne einen robusten Stürmer zu haben."