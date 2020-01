Großkreutz sorgt für Wirbel bei Hallenturnier in Dortmund

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Kevin Großkreutz soll seine Spieler dazu aufgefordert haben, einen Gegner umzutreten

Der ehemalige BVB-Profi Kevin Großkreutz sorgte im Rahmen der Dortmunder Hallen-Stadtmeisterschaften einmal mehr für Wirbel. Der Spieler des KFC Uerdingen stand am Wochenende in seiner Nebentätigkeit als Coach des Bezirksligisten Türkspor Dortmund hinter der Bande und soll sich für tumultartige Szenen in der Halle mitverantwortlich gezeigt haben.

Beim Zwischenrunden-Spiel gegen den Lüner SV kam es am Samstagnachmittag auf dem Parkett zu vielen überharten Szenen, Platzverweisen und diversen Zeitstrafen, die zu einer gereizten Stimmung in der Halle geführt haben sollen. Lünens Trainer Christian Hampel erhob nach der Partie im Interview mit den "Ruhr-Nachrichten" Vorwürfe gegen Großkreutz.

"Das ist unter aller Sau"

Der KFC-Profi habe die Türkspor-Spieler dazu aufgefordert, einen seiner Akteure "kaputtzutreten", behauptete Hampel. "Dann muss man sich nicht wundern, wenn so viele Leute durchdrehen, wenn ich so eine Scheißaussage tätige. Da muss ich sagen: Das ist unter aller Sau und hat mit Fairplay und Fußball überhaupt nichts zu tun", wetterte Hampel gegen Großkreutz. Trotz einer 2:0-Führung verlor Lünen die Partie mit 3:4 in der Verlängerung.

Noch am Samstagabend setzte sich Großkreutz gegen die Vorwürfe zur Wehr. "Es war ein hektisches, emotionales und kampfbetontes Spiel. Keine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit oder irgendwas. Wir sind am Ende der Sieger und das sollten die Lüner/der Trainer auch so hinnehmen oder einfach nicht mehr zur Dortmunder Stadtmeisterschaft erscheinen. Sich im Interview mit meinem Namen zu schmücken, ist ja am einfachsten", schrieb der ehemalige BVB-Spieler bei Facebook.

Auch Türkspors Co-Trainer Reza Hassani wies die Vorwürfe gegen Großkreutz vehement zurück. "Kevin hat gar nichts über Lünens 22 gesagt. Das schwöre ich", beteuerte Hassani.

Im September hatte Großkreutz' Wechsel als Trainer zum Tabellenersten der Bezriksliga Staffel 8 im Ruhrgebiet für Aufsehen gesorgt.