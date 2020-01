Liverpools B-Elf siegt im Derby gegen Ancelottis Everton

Lynne Cameron via www.imago-images.de

Curtis Jones (2.v.re.) erzielte für die Reds den Treffer des Abends

Der FC Liverpool ist mit einer B-Mannschaft in die vierte Runde des FA Cups eingezogen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang den FC Everton auch ohne zahlreiche Stammspieler mit 1:0 (0:0) und ist damit weiterhin in der Erfolgsspur. Der Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister führt auch die Premier League nach 19 Siegen in 20 Spielen souverän mit 13 Punkten Vorsprung an.

Curtis Jones (71.) entschied mit seinem Treffer das Merseyside-Derby gegen Everton mit dem ehemaligen FC-Bayern-Traier Carlo Ancelotti. Klopp schonte dabei angesichts der hohen Belastungen in den vergangenen Wochen zahlreiche Stars. Sadio Mané saß nur auf der Bank. Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Roberto Firmino standen überhaupt nicht im Kader. Dafür gab der von Red Bull Salzburg verpflichtete Takumi Minamino sein Debüt für die Reds.

Meister Manchester City hatte bereits am Samstag den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung im FA Cup gemacht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola bezwang den Viertligisten Port Vale vor heimischer Kulisse mit 4:1 (2:1).

Manchester United muss nachsitzen

Stadtrivale Manchester United muss dagegen um den Einzug in die Runde der letzten 32 bangen. Der zwölfmalige Titelträger kam bei den Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus und muss im heimischen Old Trafford zum Wiederholungsspiel antreten.

Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Chelsea ist da schon einen Schritt weiter. Ohne Nationalspieler Antonio Rüdiger besiegte Chelsea am Sonntag den Zweitligisten Nottingham Forest 2:0 (2:0).