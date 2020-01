Daran hakt Neuers Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Alex Grimm, getty

Verlängert Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern?

Der Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke zum FC Bayern hat nicht nur in Gelsenkirchen für Aufregung gesorgt. Auch auf die Zukunft von Manuel Neuer könnte der Transfer Auswirkungen haben.

Bis 2021 läuft das aktuelle Arbeitspapier von Manuel Neuer beim FC Bayern noch. Die Verantwortlichen würden den Kontrakt trotz der Verpflichtung von Alexander Nübel gerne bis 2023 verlängern. Ein Selbstläufer wird diese Verlängerung nach dem Nübel-Deal aber nicht mehr.

Neuer würde seinen Vertrag laut "Bild" zwar ebenfalls gerne verlängern, allerdings zögert der Nationalkeeper mit seiner Unterschrift. Hintergrund ist demnach nicht etwa die Verpflichtung von seinem designierten Nachfolger, sondern die zukünftige Entwicklung des FC Bayern.

Die langjährige Nummer eins des Rekordmeisters macht die Entscheidung unter anderem von der Lösung der Trainerfrage verantwortlich. Diese ist in München weiterhin offen. Hansi Flick hat vorerst nur eine Zusage bis zum Saisonende. Was darüber hinaus passiert und wer in der Spielzeit 2020/21 an der Seitenlinie sitzt, ist noch völlig offen.

Dazu würde Neuer seinen Vertrag nach "Bild"-Infos nur verlängern, sollte ihm der FC Bayern den Gewinn der Champions League ermöglichen. Legen die Münchner dem Torhüter also einen guten Plan vor, steht einer Unterschrift nichts im Weg. Den möglichen Konkurrenzkampf mit Nübel fürchtet Neuer nicht.

Sollten die Pläne des Rekordmeisters dem Keeper nicht gefallen, ist womöglich auch ein Abschied denkbar.

Von seinem aktuellen Trainer bekam der 33-Jährige zuletzt die uneingeschränkte Rückendeckung, die er sich womöglich auch von den Bossen wünscht. "Manuel Neuer ist aktuell der weltbeste Torhüter und der FC Bayern wird gut daran tun, ihn zu halten", sagte Hansi Flick im Trainingslager in Doha.