RB Leipzig startet ohne Timo Werner in die Vorbereitung

Jan Woitas

Fehlte beim ersten Training im Jahr 2020: RB-Torjäger Timo Werner

Ohne den erkrankten Timo Werner ist Herbstmeister RB Leipzig als letzter Klub der Fußball-Bundesliga in die Rückrundenvorbereitung gestartet.

Als Coach Julian Nagelsmann am Montag um 11:33 Uhr unter dem Applaus von etwa 500 Fans erstmals in diesem Jahr den Trainingsplatz betrat, absolvierte der angeschlagene Nationalstürmer nur leichte Übungen in der RB-Akademie. Außerdem fehlten Kevin Kampl, Ibrahima Konaté, Willi Orban, Stefan Ilsanker, Marcelo Saracchi und Luan Candido. Neuzugänge hat RB noch nicht verpflichtet, allerdings steht der Klub vor einem Kauf von Benjamin Henrichs von der AS Monaco.

Während Kampl (Reha in Österreich nach Knöchel-OP), Konaté (Einzeltraining nach Hüftverletzung) und Ilsanker (krank) kurzfristig im Mannschaftstraining zurückerwartet werden, könnte es bei Kapitän Orban noch etwas länger dauern. Der Innenverteidiger laboriert an einer Knieverletzung, ging zu Weihnachten noch an Krücken.

Linksverteidiger Saracchi steht indes kurz vor einer anderthalbjährigen Leihe zu Galatasaray, lediglich die Bestätigung des Klubs aus Istanbul steht noch aus. Der 18 Jahre alte Candido soll beim brasilianischen Schwesterklub Bragantino in den kommenden 18 Monaten Erfahrungen sammeln.