Nübel-Nachfolger nur bei "Monsterangebot" zu haben

via www.imago-images.de

Hendrik Van Crombrugge wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Seit Januar herrscht Klarheit: Torhüter Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 im kommenden Sommer in Richtung FC Bayern verlassen. Gerüchte um mögliche Nachfolger machen in Gelsenkirchen seitdem die Runde. Auch ein belgischer Nationalspieler ist in der Verlosung.

Demnach sind die Knappen an Hendrik Van Crombrugge vom RSC Anderlecht interessiert. Das berichtet die Seite "Het Laatste Nieuws". Das Problem: Der Schlussmann dürfte alles andere als ein Schnäppchen werden. Ohne einen konkreten Preis zu nennen, werde Anderlecht den 26-Jährigen nur für ein "Monsterangebot" ziehen lassen, heißt es.

Das liegt vor allem daran, dass der belgische Klub im Sommer wohl ohne Torhüter dasteht. Oldie Frank Boeckx wird seine Karriere aller Voraussicht nach beenden und als Torwarttrainer arbeiten, Eigengewächs Davy Roef traut man nicht das nötige Potential zu und Thomas Didillon wird wohl über seine Leihe hinaus beim KRC Genk bleiben.

Schalke müsste also tief in die Tasche greifen, um den Stammkeeper des Royal Sporting Clubs zu verpflichten. Zumal der Keeper noch bis 2023 an Anderlecht gebunden ist.

Wird Van Crombrugge bald Nationalspieler?

Van Crombrugge war erst im vergangenen Sommer für 2,25 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten KAS Eupen zum Rekordmeister gewechselt. Seither überzeugt der 1,88 Meter große Schlussmann als sicherer Rückhalt. In 29 Saisonspielen blieb der Schlussmann zwölf Mal ohne Gegentreffer.

Mittlerweile gehört Van Crombrugge auch zum erweiterten Kreis der belgischen Nationalmannschaft. Zum Einsatz kam er für die "Roten Teufel" trotz einiger Nominierungen allerdings noch nicht.

Hinzu kommt, dass Schalke für die neue Saison mit Markus Schubert und Routinier Ralf Fährmann (derzeit an Brann Bergen verliehen) gut aufgestellt zu sein scheint.

Sollte Letzterer seine Zelte in Gelsenkirchen aber endgültig abbrechen, wäre ein Kaderplatz vakant - und Van Crombrugge wohl ein heißer Kandidat.