Union startet durchwachsen in die Testspiele

nordphoto / Engler via www.imago-images.de

Urs Fischer bereitet die Eisernen auf die Rückrunde vor

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist in der Vorbereitung auf die Rückrunde durchwachsen in seine Testspielserie gestartet.

In gleich zwei Duellen mit belgischen Zweitligisten binnen fünf Stunden erreichten die mit zwei komplett unterschiedlichen Teams angetretenen "Eisernen" im Trainingslager im spanischen Orihuela lediglich einen Sieg.

Nach dem 2:1 (0:0) gegen Oud-Heverlee Leuven kam Berlin gegen Union St. Gilloise nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus.

Zwölf Tage vor Berlins Einstieg in den zweiten Saisonabschnitt bei Herbstmeister RB Leipzig erzielten gegen Leuven Robert Andrich und Sebastian Polter die Treffer für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer.

Gegen St. Gilloise trafen der Niederländer Sheraldo Becker und der Nigerianer Anthony Ujah für Berlin.

Seine Generalprobe für das Gastspiel in Leipzig bestreitet der Erstliga-Neuling am Freitag (10. Januar) wiederum in Orihuela gegen den ungarischen Erstligisten Ferencvaros Budapest.