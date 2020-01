Can zum BVB oder FC Bayern? Juve-Boss spricht Klartext

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Emre Can darf Juventus Turin im Winter nicht verlassen

Die Zeichen zwischen Juventus Turin und Emre Can standen lange auf Abschied. Doch nun hat der deutsche Nationalspieler ein Wechsel-Verbot von seinem Klub erhalten. Ein möglicher Transfer zu Borussia Dortmund oder zum FC Bayern zerschlägt sich damit.

"Emre Can bleibt bei uns. Er ist ein sehr wichtiger Spieler von internationalem Format", stellte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici gegenüber "Sky Italia" klar.

Zwar liegen sehr wohl Angebote für Can vor, doch die Alte Dame hat andere Pläne mit dem 25-jährigen Defensiv-Allrounder. "Wir glauben, dass er weiterhin ein wichtiger Spieler für uns bleiben kann", fügte Paratici hinzu.

Can steht noch bis 2022 bei Juve unter Vertrag, doch spätestens nach seiner Nicht-Nominierung für die aktuelle Champions-League-Saison Anfang September schaut sich der ehemalige Profi vom FC Liverpool wohl nach potenziellen neuen Arbeitgebern um.

Zuletzt wurde über einen Can-Wechsel zu Paris Saint-Germain, Manchester United, Borussia Dortmund oder dem FC Bayern München spekuliert.

Unter Juve-Trainer Maurizio Sarri ist Can nur Reservist. In der Serie A kam er erst acht Mal zum Einsatz. Davon stand der 25-Jährige nur zwei Mal in der Startelf.