Kenny vermeidet Bekenntnis zum FC Schalke 04

Frederic Scheidemann, getty

Jonjoe Kenny überzeugt beim FC Schalke 04

Im Sommer 2019 lieh der FC Schalke 04 das englische Abwehrtalent Jonjoe Kenny vom FC Everton und landete damit einen Volltreffer. Kein Wunder, dass die Fans der Knappen Hoffnung hegen, der 22-Jährige könne auch nach dem Ende der Leihe am Saisonende gehalten werden. Nun äußerte sich Kenny allerdings zurückhaltend.

"Es macht Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen, der Trainer passt zum Klub und die Fans sind einfach überragend", lobte der Rechtsverteidiger, wich der konkreten Frage zu seiner Zukunft bei S04 jedoch aus. "Ich konzentriere mich erst einmal darauf, guten Fußball zu spielen und der Mannschaft zu helfen", erklärt der Senkrechtstarter auf der Schalke-Homepage.

Kenny bestritt in der Hinrunde 19 Pflichtspiele für die Königsblauen, erzielte einen Treffer und legte zwei Tore auf. Nach der Saison müsste der gebürtige Liverpooler zum FC Everton zurückkehren, wo sein Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

Bei einer Rückkehr auf die Insel würde Kenny allerdings auch die Möglichkeit einbüßen, die Feiertage in Ruhe zu verbringen. Dabei genoss der Youngster die freie Zeit im Kreis der Familie.

"Es war sehr schön, die Feiertage und den Jahreswechsel zusammen mit meiner Familie und Freunden in England zu feiern. Für mich war das ein völlig neues Gefühl. Ich merke, dass es mir guttut, dass ich die Akkus wieder aufladen konnte", so Kenny. In England wird der Spielbetrieb über die Feiertage nicht eingestellt.

Bevor die Entscheidung gefällt werden muss, will Kenny allerdings noch möglichst viele Partien für Schalke bestreiten. Um den erkämpften Stammplatz zu behalten, "arbeite ich jeden Tag aufs Neue hart", erklärte der Brite.