FC Bayern statt BVB? Neue Gerüchte um Hakimi-Zukunft

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Was läuft da zwischen Achraf Hakimi und dem FC Bayern?

Die sportliche Zukunft von BVB-Star Achraf Hakimi ist auch im Winter 2020 weiterhin ungeklärt. Die Dortmunder würden die Real-Leihgabe im Sommer gerne fest verpflichten, Madrid-Coach Zinédine Zidane soll den Marokkaner allerdings unbedingt zurückhaben wollen. Nun mischt mit dem FC Bayern angeblich ein unerwarteter Dritter im Poker um Hakimi mit.

Wie "Marca" berichtet, soll Hakimi mit seinen Leistungen beim BVB nicht nur die Verantwortlichen bei den Königlichen beeindruckt haben, sondern auch an der Säbener Straße Begehrlichkeiten geweckt haben. Dem Bericht zufolge soll der Bundesliga-Rekordmeister bereits wegen eines Sommer-Transfers des 21-Jährigen bei Real angeklopft haben. In der spanischen Hauptstadt hat Hakimi noch Vertrag bis zum Sommer 2022.

In Dortmund stellte der achtfache marokkanische Nationalspieler besonders seine Flexibilität unter Beweis. Hakimi kann nicht nur auf beiden Außenbahnen verteidigen, sondern glänzte auch als Torjäger auf dem Flügel. In bereits 26 Pflichtspielen in der laufenden Spielzeit erzielte Hakimi sechs Tore und legte ebenso viele Treffer auf. "Wir haben bereits mehrfach unser Interesse daran bekundet, ihn über den Sommer hinaus bei uns zu behalten", erklärte Sportdirektor Michael Zorc noch im Dezember.

Bayern hat Handlungsbedarf

Vor allem auf Hakimis angestammter Position als rechter Verteidiger herrscht beim FC Bayern akuter Handlungsbedarf, erst recht, wenn Nationalspieler Joshua Kimmich zukünftig dauerhaft auf seine Lieblingsposition ins defensive Mittelfeld einrücken sollte. Mit Kimmich in der Schaltzentrale agierte zuletzt der gelernte Innenverteidiger Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger beim Bundesliga-Dritten.

Erst am Sonntag forderte Hansi Flick Verstärkung auf der Position: "Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, Anm. d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten", erklärte der Bayern-Coach auf einer PK im Trainingslager in Doha.

Auch Hakimis Variabilität auf den defensiven und offensiven Außenpositionen würde dem FC Bayern gelegen kommen. Sollte Leihgabe Ivan Perisic zurück zu Inter Mailand gehen, stünden im Sommer mit dem blutjungen Alphonso Davies, dem verletzungsanfälligen Kingsley Coman sowie Serge Gnabry nur noch drei gelernte Flügelspieler im Kader. Die Münchner könnten Hakimi also mit der Aussicht auf viele Einsätze in die bayerische Landeshauptstadt lotsen.

Real hält alle Trümpfe in der Hand

Bei Real müsste sich der Marokkaner nach seiner Rückkehr im Sommer der etablierten Konkurrenz stellen. Platzhirsch Dani Carvajal ist bei den Königlichen in den wichtigen Spielen rechts hinten gesetzt, als Back-up steht dem La-Liga-Zweiten der 24-jährige WM-Fahrer Álvaro Odriozola zur Verfügung.

Ob Hakimi ab kommendem Sommer versuchen wird sich im Santiago Bernabéu in Madrid durchzusetzen, sein Können weiter beim BVB unter Beweis stellen wird oder womöglich doch beim FC Bayern landet, wird sich wohl frühestens im Frühling klären. Die besten Karten hat derzeit Hakimis Herzens-Verein Real, bei dem der Marokkaner noch zwei Jahre unter Vertrag steht.