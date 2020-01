Horn verrät: Das erwarte ich von Mark Uth

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Timo Horn (li.) heißt Mark Uth (Mitte) willkommen

Effzeh-Keeper Timo Horn hat sich zu seinen Hoffnungen im Bezug auf den Transfer von Mark Uth geäußert, der vor wenigen Tagen auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln gewechselt ist. Horn kennt den Angreifer noch gut aus der Jugend und der U21 des Fußball-Bundesligisten.

"An unsere gemeinsame Zeit erinnere ich mich sehr gut", erklärte Horn, der bereits seit jungen Jahren die Fußballschuhe für den 1. FC Köln schnürt, gegenüber dem Kölner "Express": "In der A-Jugend-Bundesliga hat er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Pierre-Michel Lasogga um die Torjägerkanone geliefert. Ich glaube, er kam am Ende auf 24 oder 25 Tore."

Es sei schön, wenn sich die Wege erneut kreuzen. Zum damaligen Zeitpunkt sei es leider schwer für junge Spieler gewesen, sich in Köln durchzusetzen. "Es ist cool, dass er wieder da ist", freute sich der Torwart des abstiegsbedrohten Klubs aus der Domstadt.

Uth besitze "einen unglaublichen Torriecher, hat einen sehr guten linken Fuß und einen starken Abschluss", hob Horn die Vorzüge des Schalker Leihprofis heraus, der bis zum Sommer für den Effzeh auf Torejagd gehen soll, für die Königsblauen jedoch kein Hinrunden-Tor erzielen konnte.

"Wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er uns definitiv verstärken", blickte Horn nach vorn und fügte hinzu: "Dazu trägt er den Verein im Herzen. Er wird sich voll reinhauen, da bin ich mir ganz sicher."