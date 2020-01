Goretzka ächzt nach hartem Bayern-Training

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Leon Goretzka (re.) hat über das Trainingslager des FC Bayern gesprochen

Leon Goretzka befindet sich zur Zeit mit dem FC Bayern München im Trainingslager in Katar. In Doha sollen die Grundlagen für die geplante Aufholjagd in der Rückrunde gelegt werden. Und um dieses große Ziel zu schaffen, legt man beim Tabellendritte der Fußball-Bundesliga auch mal Pausen ein.

"Heute haben wir ein bisschen runtergefahren", erklärte Goretzka auf der Vereinshomepage des FC Bayern. Nach sieben intensiven Einheiten in den ersten drei Tagen ließ es Coach Hansi Flick am Dienstag etwas ruhiger angehen.

"Ich denke, das war jetzt der richtige Zeitpunkt", so der Mittelfeldspieler weiter. Das Team habe in den letzten Tagen "sehr intensiv" gearbeitet und sich "in erster Linie fitnesstechnisch auf ein Level gebracht".

Mit Hilfe dieser Fitness wollen Goretzka und Co. noch den Sprung an die Tabellenspitze schaffen, die zur Zeit vier Punkte entfernt und von RB Leipzig besetzt ist. "Es ist durchaus realistisch und auch unser klares Ziel", erklärte der 24-Jährige.

Bevor es im weiteren Verlauf des Trainingslagers "um taktische Details" geht, hat Flick seinen Schützling jedoch noch einen freien Nachmittag gegönnt. Für diesen hat Goretzka bereits einen Plan. "Ich werde mich am Pool entspannen und ein Buch lesen."

Die letzten Tage seien einfach zu anstrengend gewesen, um "große Aktivitäten" zu starten.