So plant der 1. FC Köln die Podolski-Rückkehr

Lukas Podolski will noch zwei Jahre aktiv spielen

Mit dem Gewinn des Emperor's Cup in der letzten Woche hat Lukas Podolski seiner Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzugefügt. Durch den Triumph im japanischen Pokal hat Poldi nach Deutschland, England und der Türkei mittlerweile in vier verschiedenen Nationen den Landespokal gewonnen. Kein Wunder, dass sein Heimatverein 1. FC Köln im Hintergrund längst an einer Rückkehr seines bekanntesten Gesichts bastelt.

Die "Sport Bild" berichtete jüngst über die Pläne der Domstädter mit dem 34-Jährigen, der sich eine Fortsetzung seiner aktiven Fußballerkarriere weiter offen hält.

Laut dem Bericht des Sportmagazins ist es bereits vor dem Zusammenkommen des 2014er-Weltmeisters mit der Kölner Führungsriege um Horst Heldt und Alexander Wehrle ausgeschlossen, dass Podolski in der laufenden Saison noch einmal als Spieler für den Traditionsverein auflaufen wird.

Während der Routinier mehr oder minder deutlich kommuniziert hat, noch zwei Jahre kicken zu wollen, hätten sich die Effzeh-Bosse lediglich ein Engagement bis zu diesem Sommer vorstellen können.

Angebote aus den USA und Polen für Podolski?

Das Treffen der Kölner Geschäftsführer mit der Klubikone soll daher in erster Linie beinhalten, wie der Offensivmann nach seiner aktiven Karriere wieder in den Verein integriert werden kann.

Nach Infos der "Sport Bild" ist es am wahrscheinlichsten, dass Heldt und Wehrle versuchen werden, Podolski von einem Engagement als Nachwuchs-Trainer in der erfolgreichen U19- oder U17-Mannschaft des Vereins zu überzeugen.

Es geht also dem Vernehmen nach um die Zeit ab dem Sommer 2022. Bis dahin will Podolski noch für ein letztes Hurra auf dem Rasen sorgen. Offerten aus den USA sowie aus Polen sollen ihm vorlegen. Konkret wurde aber bisher nichts davon.