BVB? FC Bayern? Real? Hakimi spricht über Zukunft

Fabio Ferrari/LaPresse via www.imago-images.de

Achraf Hakimi muss sich zwischen BVB, Real Madrid und FC Bayern entscheiden

Verbleib bei Borussia Dortmund, Rückkehr zu Real Madrid oder doch Wechsel zum FC Bayern München? Achraf Hakimi lässt seine Zukunft über die Saison hinaus weiter offen.

"Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich bleibe entspannt und genieße die Zeit in Dortmund", sagte der flexibel einsetzbare Außenverteidiger am Rande der CAF Awards im ägyptischen Hurghada am Dienstag angesprochen auf seine Planungen.

Der 21-Jährige hatte bei der Preisverleihung zum zweiten Mal in Folge den Titel als bester Nachwuchsspieler Afrikas abgeräumt. Erst Ende Dezember war er als bester arabischer Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet worden.

Hakimi ist noch bis zum kommenden Sommer von Real zum BVB verliehen. Anschließend kehrt er Stand jetzt trotz intensiver Dortmunder Bemühungen um eine feste Verpflichtung nach Madrid zurück.

Zuletzt mehrten sich jedoch Spekulationen, wonach auch der FC Bayern ein Auge auf den pfeilschnellen Shooting-Star geworfen haben soll.

Hakimi absolvierte in der laufenden Saison 26 Pflichtspiele für den BVB, kam dabei als Rechts-, Linksverteidiger sowie auf beiden Offensivflügeln zum Einsatz und war an zwölf Treffern (sechs Tore, sechs Assists) beteiligt.