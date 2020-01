Frankfurt-Hinserie laut Rode noch nicht "aus den Köpfen"

Jan Huebner/Scheiber via www.imago-images.de

Sebastian Rode will mit Eintracht Frankfurt wieder Erfolge feiern

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bereitet sich in den USA auf die Rückrunde vor. Mittelfeldspieler Sebastian Rode sieht die SGE auf einem guten Weg. Ganz verarbeitet ist die schwache Hinrunde aber noch nicht.

Mit nur 18 Punkten schaffte es Eintracht Frankfurt nach 17 Spielen auf Rang 13 der Tabelle. Zarte drei Zähler trennen die Hessen vom Relegationsplatz. "Ganz aus den Köpfen" seien die enorme "Belastung, aber auch die Niederlagen" noch nicht, bekannte Rode gegenüber dem "kicker".

Dennoch ist Frankfurt optimistisch, in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen zu können. "Wir sind guten Mutes, dass wir gegen Hoffenheim eine andere Eintracht-Elf auf dem Platz sehen."

Wie Routinier Timothy Chandler betonte, habe das Trainingslager in Florida das Team letztlich ein gutes Stück nach vorne gebracht. "Wir haben zweimal am Tag trainiert, da war jede Einheit sehr, sehr hart. Ich denke, die Jungs haben superkonzentriert gearbeitet, das war wichtig. Das wird sich auch bezahlt machen."

In der Winterpause will SGE-Coach Adi Hütter seine Mannschaft zudem weniger ausrechenbar machen. So studierte er unter anderem die Viererkette in der Abwehr ein, um eine Alternative zur Dreierkette zu haben.

Eintracht Frankfurt weilt noch bis Freitag unter der US-amerikanischen Sonne, ehe das erste Rückrundenspiel am 18. Januar in Hoffenheim stattfindet. Das erste Heimspiel bestreitet die Hütter-Elf am 25. Januar gegen RB Leipzig.