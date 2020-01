Fjörtoft feiert BVB für Haaland-Coup: "Der richtige Ort"

Roland Krivec/DeFodi.eu

Jan-Age Fjörtoft freut sich für den BVB

Der norwegische Ex-Profi und heutige TV-Experte Jan Age Fjörtoft hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum gelungenen Coup mit Youngster Erling Haaland gratuliert.

Dass sich der BVB gegen die versammelte europäische Konkurrenz um Manchester United, Juventus Turin oder RB Leipzig durchgesetzt und das 19-jährige Juwel für 20 Millionen Euro vom FC Red Bull Salzburg losgeeist hat, ist laut dem 52-Jährigen genau die richtige Entscheidung aus Sicht seines Landsmannes gewesen.

"Ich halte Dortmund für den richtigen Ort. Die Borussia hat eine gute Tradition, junge Spieler hervorragend zu entwickeln. In der Bundesliga wäre auch Leipzig infrage gekommen [...]. Der Schritt nach Dortmund ist trotzdem sinnvoller: Denn nach Haalands Champions-League-Auftritten ist die Erwartung, regelmäßig zu spielen, natürlich hoch. Das lässt sich bei der Borussia leichter umsetzen", legte sich Fjörtoft in einem Gastbeitrag im "kicker" fest.

Mit seinem Wechsel ins Ruhrgebiet hatte sich der Torjäger, der in der laufenden Spielzeit bereits acht Champions-League-Treffer erzielte, auch gegen den Schritt auf die Insel zu Manchester United entschieden.

Auch diese Entscheidung war laut Fjörtoft eine richtige: "Ich bin ein Riesenfan der Premier League und der Bundesliga, aber ich glaube, dass Haaland in Dortmund besser aufgehoben ist [...]. Der Borussia ist es gelungen, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Spieler in Ruhe entwickeln können", so der Ex-Stürmer von Eintracht Frankfurt.

Fjörtoft sicher: "Haaland bringt viel Qualität mit"

Der 1,94 m große Mittelstürmer passe mit seiner körperbetonten und wuchtigen Art des Fußballspielens genau in das Anforderungsprofil des BVB, der sich im Kampf um die erste Deutsche Meisterschaft seit acht Jahren unbedingt noch offensiv verstärken wollte.

"Haaland bringt viel Qualität mit, angefangen bei seiner Torgefährlichkeit über eine beeindruckende Berufseinstellung bis hin zu der unglaublichen Fähigkeit, sich durch seine Bewegungen Räume auf dem Platz zu verschaffen. Die Borussia verfügt über eine Reihe von Spielern, die ihn gut in Szene setzen können. Ob die Bälle dann aus dem Mittelfeld kommen oder von einem Stürmer, der um Haaland herum spielt - beides ist denkbar", meinte Fjörtoft, der das Nachwuchstalent bereits in der norwegischen Eliteserien beobachtet hatte, wo Haaland 2017 bis 2018 bei Molde FK unter Vertrag stand.