Matthäus kritisiert Transferpolitik des FC Bayern

Lothar Matthäus sieht Nachholbedarf beim FC Bayern

"Mindestens zwei Spieler" erhofft sich Hansi Flick von den Verantwortlichen des FC Bayern München in der Winterpause. Ob der Klub den Wunsch des Trainers erfüllt, steht bislang in den Sternen. Geht es nach Lothar Matthäus, haben sich Münchner die aktuelle Personalmisere selbst zuzuschreiben.

"Auf jeden Fall" brauche der FC Bayern für die Rückrunde noch Verstärkungen, schlug Trainer Hansi Flick im "SZ"-Gespräch mit Blick auf die angespannte personelle Situation bei den Münchnern Alarm.

Auf dem Wunschzettel des Trainers steht vor allem ein neuer Rechtsverteidiger, der Joshua Kimmich den Weg zurück defensive Mittelfeld ermöglichen soll. Der Kreis der Kandidaten ist nicht sonderlich groß. Laut "Bild" gibt es mit Joao Cancelo (ManCity) und Benjamin Henrichs (AS Monaco) zwei Favoriten.

Dazu werden auch einige andere Namen gehandelt. Konkretes hat sich bislang aber noch nicht ergeben.

In den Augen von Lothar Matthäus hat der FC Bayern aber nicht nur in der Defensive zu wenig vorausschauend geplant. Auch mit Blick auf die Offensive klagte der Rekordnationalspieler Versäumnisse der Münchner an.

"Was ich bis heute nicht verstehe: Wieso sich Bayern vor der Saison nicht [Timo] Werner gesichert hat? Auch im Angriff ist es aktuell eng, selbst wenn die Verletzungen von Coman und Gnabry nicht langwierig sind", sagte Matthäus gegenüber "Bild".

Mit Werner hätte man "alle Probleme gelöst", ist sich der 58-Jährige sicher: "Und das für eine Ablösesumme von gerade einmal 25 Mio. Euro."