Mintzlaff schließt Werner-Wechsel zu den Bayern nicht aus

Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Timo Werner könnte erneut ein Thema beim FC Bayern werden

Vor der Saison 2019/20 schien ein Transfer von Timo Werner von RB Leipzig zum FC Bayern München eigentlich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, nach einigem Hin und Her verlängerte der 23-Jährige dann jedoch seinen Vertrag bei den Sachsen bis Ende Juni 2023. Ein vorzeitiger Abschied ist allerdings keinesfalls ausgeschlossen.

"Ich hatte mich mit Karl-Heinz Rummenigge [Vorstandsboss des FC Bayern, d.Red] sehr fair und offen über Timo Werner ausgetauscht. Wir sind froh, dass es so gekommen ist, dass die Bayern den ein oder anderen Spieler auf dem Zettel hatten und die Causa Werner dann etwas nach hinten gerückt ist", bestätigte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Gespräch mit "Bild", dass es Verhandlungen mit dem FC Bayern gab.

Für Mintzlaff ist nicht ausgeschlossen, dass der deutsche Rekordmeister erneut an die Roten Bullen herantreten wird. "Timo ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um in Leipzig erfolgreich Fußball zu spielen. Schießt Timo weiter Tore ist klar, dass nicht nur Bayern Interesse an so einem Weltklasse-Spieler hat", so Mintzlaff, der vielsagend ergänzt: "Im Fußball ist nichts unverkäuflich. So ehrlich müssen wir sein."

DFB-Legende Lothar Matthäus zeigte derweil ohnehin Unverständnis dafür, dass die Bayern Werner nicht verpflichtet haben. "Was ich bis heute nicht verstehe: Wieso sich Bayern vor der Saison nicht [Timo] Werner gesichert hat? Auch im Angriff ist es aktuell eng, selbst wenn die Verletzungen von Coman und Gnabry nicht langwierig sind", sagte Matthäus gegenüber "Bild".

In der laufenden Spielzeit unterstrich Werner sein Können bislang eindrucksvoll. In 25 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielte der Nationalspieler 23 Tore und legte zehn Treffer auf.