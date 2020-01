Lehmann: Werner jetzt keine Verstärkung für die Bayern

Jan Huebner via www.imago-images.de

Jens Lehmann tippt auf Leipzig als Deutschen Meister

Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Jens Lehmann hat Timo Werner von RB Leipzig von einem Wechsel zum Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München abgeraten. Der Ex-Schlussmann gab außerdem einen Meister-Tipp ab.

"Ich habe den Eindruck, dass Werner noch nicht der richtige Spieler für die Bayern wäre. Das System in Leipzig ist für Timo Werner in Deutschland das beste, was er kriegen kann", so Lehmann in einem Gespräch mit der "Bild".

Beim FC Bayern wäre die Spielanlage nicht so optimal auf die Stärken Werners ausgerichtet, betonte der 50-Jährige: "In München wäre das nicht so maßgeschneidert für ihn. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine Verstärkung für Bayern wäre. Das ist meine Wahrnehmung."

Mit dem deutschen Nationalspieler in der Sturmspitze traut Lehmann RB Leipzig derweil zu, sich nach der Herbstmeisterschaft auch mit dem ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte zu belohnen: "Leipzig wird Meister. Sie haben zwei Punkte Vorsprung und eine ganz gute Hinrunde gespielt. Vielleicht wäre das mal eine Überraschung. Für die Bundesliga wäre das ganz gut."

Lehmann: Darum wird es der BVB nicht packen

Als zweiten Favoriten auf die Meisterschale benannte der langjährige Torhüter den derzeitigen Tabellendritten FC Bayern, denen immer noch ein Durchmarsch in der Rückrunde zuzutrauen sei.

Seinem Ex-Klub Borussia Dortmund traut Lehmann hingegen nicht zu, die sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig noch wettzumachen. "Das ist sehr unwahrscheinlich, weil sie immer wieder Vorsprünge aus der Hand geben. Die Verpflichtung von Haaland ist super, vielleicht hilft er den Dortmundern weiter", so der heutige TV-Experte, der selbst zwischen 1999 und 2023 beim BVB zwischen den Pfosten stand.