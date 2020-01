Fortuna-Reservist nach Kroatien verliehen

FIRO/FIRO/SID/

Davor Lovren wechselt in die Heimat

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Stürmer Davor Lovren bis zum Saisonende an den kroatischen Erstligisten NK Slaven Belupo ausgeliehen. Das gaben die Rheinländer ohne Nennung weiterer Details bekannt.

Lovren hat sich in Düsseldorf seit seiner Verpflichtung im Sommer 2017 von Dinamo Zagreb noch nicht durchgesetzt. Zuletzt trainierte der 21-Jährige mit Fortunas U23-Regionalligamannschaft. In seiner Heimat soll der frühere U19-Nationalspieler, der in der NRW-Metropole noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, Spielpraxis sammeln.