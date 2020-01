So verhinderte Arsenal-Coach Arteta den Xhaka-Wechsel

Shaun Botterill, getty

Der Wechsel von Granit Xhaka zu Hertha BSC ist wohl geplatzt

Für einige Tage sah es so aus, als würde Hertha BSC in der laufenden Winter-Transferperiode einen echten Kracher-Deal landen. Granit Xhaka vom englischen Erstligisten FC Arsenal stand übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die Hauptstadt. Auf den letzten Metern scheiterte das Geschäft jedoch - auch dank Gunners-Coach Mikel Arteta.

Wie der Spanier, der das Team erst seit wenigen Wochen trainiert, nun bestätigte, hat er Xhaka höchstpersönlich von einem Verbleib in London überzeugt.

"Meine erster Ansatz war, dass ich verstehen wollte, wie er sich fühlt und warum er sich so fühlt", sagte Arteta und ergänzte: "Ich wollte, dass er begreift, dass ich bereit bin, ihn zu unterstützen, und dass ich bereit bin, den Verein dazu zu bewegen, ihn ebenfalls zu unterstützen."

Mit Erfolg: Xhaka blieb, Hertha holte stattdessen den Argentinier Santiago Ascacíbar vom VfB Stuttgart. Seither läuft es für den früheren Gladbacher besser.

Auch das Verhältnis zu den Arsenal-Fans, die ihn einige Zeit gnadenlos ausgebuht hatten, beruhigte sich zuletzt. Mit der Tatsache, dass er durch die Eskapaden sein Kapitänsamt verlor, scheint sich Xhaka mittlerweile abgefunden zu haben.

Artetas Fazit: "Ich habe versucht, ihn zu überzeugen. Er hat darüber nachgedacht und dann eine sehr positive Reaktion gezeigt. Ich denke, er hat seine Meinung geändert."