Goretzka: Nübel hat "Grundvoraussetzung" für FC Bayern

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leon Goretzka (re.) hat über Alexander Nübel gesprochen

Der ehemalige S04-Profi Leon Goretzka, seit Sommer 2018 in den Diensten des FC Bayern, hat sich zum Wechsel von Alexander Nübel zum deutschen Fußball-Rekordmeister geäußert. War der Schritt vom FC Schalke 04 in Richtung München richtig?

"Alex strebt nach dem Maximum und in Deutschland gibt es nun einmal nichts über dem FC Bayern", erklärte Goretzka gegenüber "Spox". Deshalb sei sein Transfer an die Säbener Straße "auch logisch aus meiner Sicht", so der FCB-Mittelfeldspieler weiter.

"Ich finde, dass Alex ein Top-Torwart ist. Das hat man schon damals gemerkt, als er aus Paderborn zu uns zu Schalke kam", sagte Goretzka, der zwischen 2015 und 2018 drei Jahre lang mit dem Keeper gemeinsam im königsblauen Dress trainierte.

"Man hat schnell gemerkt, dass er auch mental ein gewisses Niveau hat. Das ist die Grundvoraussetzung, um es bei Bayern zu schaffen", erklärte der Nationalspieler.

Zudem sei es nicht einfach gewesen, den damaligen Stammkeeper Ralf Fährmann aus dem Kasten zu verdrängen. Nübel habe "bei Schalke bewiesen, dass er mit Drucksituationen umgehen kann. Er hat den Mut, von hinten raus zu spielen. Das erwartet man von einem modernen Torhüter."

Er habe ihn "als sehr, sehr guten Spieler kennengelernt, mit klarem Kopf und klaren Gedanken", berichtete Goretzka abschließend.