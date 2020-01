Generalprobe geglückt! Schalke 04 fertigt HSV ab

Stuart Franklin, getty

Michael Gregoritsch erzielte gegen den HSV seinen ersten Treffer für Schalke 04

Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 mit seinem ersten Tor zu einer gelungenen Generalprobe für den Rückrundenstart geführt.

Die Leihgabe des FC Augsburg erzielte beim 4:0 (1:0)-Erfolg beim Zweitligisten Hamburger SV den Führungstreffer (18.). Benito Raman (56.), Alessandro Schöpf (64.) und Rabbi Matondo (87.) erzielten die weiteren Tore der Gäste.

Der im Sommer zu Bayern München abwandernde Ex-Kapitän Alexander Nübel saß nur auf der Bank, im Tor stand Markus Schubert.

Schalke eröffnet die Bundesliga-Rückrunde am Freitag gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach. Nübel ist nach seiner Roten Karte gesperrt.

Hamburger SV : FC Schalke 04 0:4

Tore: 0:1 Michael Gregoritsch (18.), 0:2 Benito Raman (56.), 0:3 Alessandro Schöpf (64.), 0:4 Rabbi Matondo (87.)

Aufstellung Schalke: Schubert - Kenny (ab 82. Taitague), Kabak (ab 82. Becker) , Nastasic (ab 71. Thiaw), Oczipka (ab 62. Miranda) - Caligiuri (ab 46. Boujellab), Mascarell (ab 71. Mercan), Harit (ab 82. Matondo), Serdar (ab 62. Schöpf) - Raman (ab 71. Burgstaller), Gregoritsch (ab 62. Kutucu)

+++ Fazit +++

Die Generalprobe ist geglückt, im letzten Testspiel vor dem Rückrunden-Auftakt siegt der FC Schalke mit 4:0 beim Hamburger SV. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr von der Partie, Neuzugang Michael Gregoritsch erzielte mit seinem ersten Treffer im Schalker Trikot die Führung (18.). Der HSV kam zum vermeintlichen Anschluss durch Dudziak, der Treffer zählte jedoch nicht. Nach der Pause präsentierten sich die Rothosen deutlich verbessert, ließen die Chancen zum Ausgleich aber ungenutzt. Schalke bestrafte das eiskalt durch einen Doppelschlag. Raman (56.) und Schöpf (64.) sorgten für klare Verhältnisse, in der Schlussphase stellte Matondo den Endstand her (86.). Der im Sommer zum FC Bayern München wechselnde Nübel saß über 90 Minuten auf der Bank. Womöglich muss der ehemalige S04-Kapitän seinen Platz auch am ersten Rückrunden-Spieltag räumen.

+++ 90. Minute, Abpfiff 2. Halbzeit und Spielende +++

Pünktlich ist Feierabend.

+++ 87. Minute, Tooor für Schalke 04, 0:4 durch Rabbi Matondo +++

Jetzt wird es deutlich! Matondo wird nach einer Hereingabe von der rechten Seite überhaupt nicht angegriffen und schweißt den Ball kompromisslos aus elf Metern halbhoch rechts neben den Pfosten. Heuer Fernandes ist ohne jede Abwehrchance.

+++ 86. Minute +++

Boujellab wird vor dem Strafraum gelegt, das gibt einen Freistoß aus vielversprechender Situation. Miranda nimmt sich der Sache an, schlenzt die Kugel über die Mauer, aber am Tor vorbei.

+++ 83. Minute, Gelbe Karte für Malick Thiaw (Schalke 04) +++

Der 18-Jährige holt Harnik an der Mittellinie von hinten rüde von den Beinen und sieht die zweite Gelbe Karte dieser Partie.

+++ 82. Minute +++

Matondo erhält noch rund zehn Minuten Einsatzzeit, ebenso Becker und Taitague. Kenny, Kabak und Harit haben Feierabend.

+++ 79. Minute +++

Kurz darauf wird es dann richtig brenzlig! Moritz hat auf der rechten Seite viel Platz und schlägt eine punktgenaue Flanke auf den Kopf von Harnik. Der Ex-Bremer bringt das Kunststück fertig, die Kugel aus vier Metern über den Kasten von Schubert zu bugsieren. Das muss das 1:3 sein!

+++ 78. Minute +++

Kabak klärt eine Leibold-Flanke per Flugkopfball zur Ecke. Der Standard bringt dem HSV gar nichts ein, Kutucu klärt bereits am ersten Pfosten.

+++ 74. Minute +++

Thiaw geht mit großem Selbstbewusstsein in den Zweikampf, erobert in der eigenen Hälfte die Kugel und setzt dann zum Solo an. Erst am Hamburger Strafraum gibt der junge Finne zu Harit ab, der sich dann aber im Dribbling gegen Jung verzettelt.

+++ 71. Minute +++

Drei weitere Wechsel bei den Gästen: Thiaw, ein Nachwuchskicker aus der U19, Mercan und Burgstaller ersetzen Nastasic, Mascarell und Raman.

+++ 68. Minute +++

Anders als nach dem 0:2 scheint das schnelle 0:3 den Hausherren den Zahn gezogen zu haben. Schalke lässt Ball und Gegner gut laufen.

+++ 64. Minute, Tooor für Schalke 04, 0:3 durch Alessandro Schöpf +++

Ein gelungener Jokereinsatz aus dem Lehrbuch! Der eben eingewechselte Miranda flankt von der linken Seite auf den eben eingewechselten Schöpf. Der Österreicher legt sich die Kugel bei der Annahme an Jung vorbei und schiebt die Kugel aus sieben Metern überlegt ins lange Eck. Schön gemacht!

+++ 62. Minute +++

Neues Personal auf beiden Seite: Moritz und Amaechi sind auf Seiten der Hamburger mit dabei, für Schalke spielen nun Miranda, Schöpf und Kutucu.

+++ 60. Minute +++

Hamburg ist nach dem zweiten Gegentreffer alles andere als beeindruckt und spielt munter weiter nach vorne. Erst fälscht Nastasic Jairos Schuss gerade noch so ab, bei der anschließenden Ecke kommt Harnik zum Kopfball und drückt die Kugel an die Latte. Schalke erneut im Glück!

+++ 56. Minute, Tooor für Schalke 04, 0:2 durch Benito Raman +++

Genau in die beste Phase der Hamburger fällt das zweite Tor für den FC Schalke! Und dieser Treffer geht zu mehr als 50 Prozent auf das Konto von Vorlagengeber Harit. Der Marokkaner dribbelt sich kinderleicht durch den Strafraum, lässt dann auch noch Heuer Ferandes aussteigen. Anstatt selbst zu schießen stoppt Harit den Ball per Hacke und legt quer ab auf Raman. Dieses Mal zögert der Belgier nicht mit dem Abschluss und schiebt aus acht Metern ein.

+++ 54. Minute +++

Schalke verliert etwas den Zugriff auf dieses Testspiel. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass der HSV deutlich verbessert aus der Kabine gekommen ist. Kinsombi rutscht eine Direktabnahme über den Fuß, Jatta setzt aber nach und produziert eine gefährliche Flanke. Nastasic nutzt seinen Größenvorteil und klärt den Ball aus der Gefahrenzone.

+++ 51. Minute +++

18 Mal stand Martin Harnik bereits gegen Schalke auf dem Platz, gegen keinen Verein öfter. Fast wäre dem Österreicher gegen seinen Lieblingsgegner auch ein Treffer gelungen. Nareys Flanke aus dem rechten Halbfeld spitzelt der Angreifer aus sieben Metern aufs Tor, Schubert greift aber sicher zu.

+++ 49. Minute +++

Wie schon in der ersten Halbzeit kommt der HSV gut aus den Startlöchern. Dudziak tankt sich in Strafraumnähe durch die königsblaue Defensive. Über Kinsombi landet die Kugel bei Jatta, der mit seinem schwächeren linken Fuß den Abschluss sucht. Der Versuch geht weit drüber.

+++ 47. Minute +++

Die Partie läuft wieder. Während Schalke einmal wechselt (Boujellab für Caligiuri), tauscht HSV-Trainer Dieter Hecking dreimal. Van Drongelen, Jung und Harnik stehen nun auf dem Rasen.

+++ 46. Minute, Anpfiff 2. Halbzeit +++

+++ Halbzeitfazit +++

Pause im Volksparkstadion, der FC Schalke führt im Testspiel beim HSV mit 1:0. Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch traf in seinem zweiten Spiel das erste Mal für die Königsblauen (18.). Schalke hatte insgesamt mehr von der Partie, Raman hätte kurz vor der Pause das 2:0 erzielen müssen. Doch auch Hamburg zeigte in der Offensive gute Ansätze. Dudziak traf zum vermeintlichen Ausgleich (23.), der fälschlicherweise aberkannt wurde. Im zweiten Abschnitt wird aller Voraussicht nach kräftig durchgewechselt. In wenigen Minuten geht's weiter.

+++ 45. Minute, Abpfiff 1. Halbzeit +++

+++ 45. Minute +++

Vor der Pause schaltet der HSV einen Gang hoch. Narey zirkelt einen Schuss aus 14 Metern nur knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf ist Pause.

+++ 44. Minute +++

Auf der anderen Seite ist Schubert nun richtig gefordert. Hinterseers Schuss wird noch von Nastastic geblockt, die Kugel flippert auf die rechte Seite zu Jairo. Der Spanier zögert nicht lange und hält mit dem zweiten Kontakt voll drauf. Schubert muss sich strecken und lenkt den Schuss über den Kasten. Die folgende HSV-Ecke bringt nichts ein.

+++ 42. Minute +++

Es soll nicht sein mit einem Treffer für Raman! Nach einer starken Einzelleistung gibt Harit ab zu Gregoritsch, der 20 Meter zentral vor dem Tor noch einmal auf die linke Seite zu Raman abspielt. Freistehend schießt der Belgier Heuer Fernandes den Ball mitten auf die Brust. Auch da muss der Ex-Düsseldorfer mehr draus machen!

+++ 38. Minute, Gelbe Karte für Markus Schubert (Schalke 04) +++

Schubert klärt nahe der Eckfahne den Ball ins Aus, Jairo schnappt sich die Kugel und will schnell einwerfen. Schubert verhindert das, in dem er versucht, dem HSV-Akteur den Ball aus der Hand zu schlagen. Eine so kuriose wie unnötige Gelbe Karte.

+++ 37. Minute +++

Das muss das 2:0 sein! Wie in Minute 33 hat Serdar viel Platz und steckt dieses Mal im richtigen Moment auf Raman durch. Der Angreifer hat genug Platz um Heuer Fernandes zu umkurven, lässt sich dann aber beim Schuss ins leere Tor zu viel Zeit. Kinsombi spitzelt dem Belgier die Kugel noch vom Fuß!

+++ 34. Minute +++

Die Hanseaten versuchen es bei einem der seltenen Vorstöße über die linke Seite. Leibold verstolpert die Kugel, bringt so aber unfreiwillig Jatta ins Spiel. Der Linksaußen kommt dann aber nicht an Kenny vorbei.

+++ 33. Minute +++

Serdar dribbelt mit viel Tempo auf die Hamburger Viererkette zu, verpasst aber den richtigen Moment des Abspiels. Als sein Pass in die Schnittstelle erfolgt, steht Raman im Abseits.

+++ 30. Minute +++

Im Vergleich zu den ersten Minuten zieht sich der HSV mehr und mehr in die eigene Hälfte zurück. Schalke nutzt die Freiheiten im Spielaufbau und wartet geduldig auf die Lücken im Zentrum. Kenny entdeckt eine, schickt Raman in den Sechzehner. Der Belgier probiert es mit einem Lupfer aus spitzem Winkel, so lockt er Heuer Fernandes nicht aus der Reserve.

+++ 27. Minute +++

Die Partie nimmt sich die erste Verschnaufspause, schließlich ist es auch nur ein Testspiel. Gefährliche Aktionen gibt es seit dem vermeintlichen Abseitstreffer von Dudziak hüben wie drüben keine mehr.

+++ 23. Minute +++

Hamburg trifft zum Ausgleich - doch der Treffer zählt nicht! Jatta dribbelt von der linken Seite entlang der Strafraumlinie in die Mitte und zieht aus 16 Metern ab, Schubert kann den Versuch nur nach vorne abprallen lassen. Dort steht Dudziak goldrichtig und drückt den Ball ins nun leere Tor. Sofort geht aber die Fahne des Assistenten nach oben: Abseits. Da hat Schalke Glück, wie die Wiederholung zeigt. Kabak hatte das Abseits aufgehoben, gäbe es bei Freundschaftsspielen den Videobeweis, stünde es nun 1:1.

+++ 21. Minute +++

Der Österreicher bleibt gefährlich und hat bei allen Schalker Aktionen die Füße im Spiel. Jetzt übernimmt Gregoritsch einen Freistoß aus 30 Metern, der aber zu zentral auf den Kasten kommt.

+++ 18. Minute, Tooor für Schalke 04, 0:1 durch Michael Gregoritsch +++

Das ist mal ein Startelfdebüt für den Winter-Neuzugang! Caligiuris Ecke landet halb geklärt im Rückraum bei Oczipka. Der Außenverteidiger geht volles Risiko und zieht der Dropkick ab. Der Schuss wäre wohl knapp daneben gegangen, am Fünfmeterraum hält Gregoritsch aber noch die Fußspitze in die Flugbahn. Aus Nahdistanz schlägt die Kugel unter der Latte ein.

+++ 16. Minute +++

Jetzt kommt auch der HSV das erste Mal gefährlich in den Strafraum. Nareys Flanke von der rechten Seite segelt bis an den langen Pfosten. Dort steht Dudziak völlig unbewacht und legt noch einmal in die Mitte ab. Mascarell bereinigt die Situation, bevor Hinterseer an den Ball kommt.

+++ 14. Minute +++

Das Schalker Offensivspiel lässt eine klare Taktik erkennen: Michael Gregoritsch ist im Zentrum der Zielspieler aller Pässe und Flanken. Steht die Leihgabe vom FC Augsburg nah genug am Tor, folgt direkt ein Abschluss. In diesem Fall ist hinter dem Kopfball des Österreichers aber zu wenig Dampf, Heuer Fernandes im Tor der Hausherren ist nicht wirklich gefordert.

+++ 12. Minute +++

Der HSV kann sich in dieser Phase fürs Erste etwas befreien. Fein zeigt seine exzellente Technik und lässt im Mittelfeld gleich zwei Schalker aussteigen. Den Angriff unterbindet schließlich Mascarell, der Dudziak die Kugel abluchst.

+++ 9. Minute +++

Jatta lädt Gregoritsch zum ersten gefährlichen Abschluss ein! Der Gambier verliert die Kugel am eigenen Sechzehner, Raman leitet sofort auf Gregoritsch weiter. Der Österreicher nimmt den Ball einmal an und schießt aus der Drehung nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

+++ 7. Minute +++

Nach anfänglichen Unsicherheiten hat Schalke nun das Kommando übernommen. Wieder ist Harit der Ausgangspunkt für einen schön vorgetragenen Angriff, dieses Mal sucht Raman mit einer flachen Hereingabe seinen Sturmpartner Gregoritsch. Der letzte Pass im Strafraum kommt noch nicht an.

+++ 5. Minute +++

Caligiuri fängt einen schwachen Hamburger Diagonalpass ab und schaltet schnell um. Über Harit und Serdar gelangt die Kugel auf die linke Seite zu Oczipka. Der Linksverteidiger lässt Narey mit einer einfachen Körpertäuschung stehen und flankt gefühlvoll in die Mitte. Gregoritsch fehlen wenige Zentimeter im Kopfballduell.

+++ 2. Minute +++

Der HSV macht von Beginn an Druck nach vorne und setzt die Schalker Viererkette und Keeper Schubert unter Druck. Oczipka verliert die Kugel auf der linken Seite, Jatta kann darauf aber kein Profit schlagen.

+++ 1. Minute, Anpfiff 1. Halbzeit +++

Und los! Der HSV spielt in den weißen Heimtrikots mit den roten Hosen, Schalke spielt in schwarz.

+++ Zuschauerinteresse hält sich in Grenzen +++

Nur circa 10.000 Zuschauer schauen sich das Testspiel zwischen dem HSV und Schalke 04 im Volksparkstadion an. Viele Plätze bleiben leer. Unterdessen haben sich die Spieler in den Katakomben versammelt und machen sich bereit, den Rasen zu betreten. In wenigen Minuten geht es los.

+++ So spielt der Hamburger SV +++

Noch ohne Winter-Neuzugang präsentiert sich dagegen der Hamburger SV. Das könnte sich noch an diesem Wochenende ändern, denn laut Medienberichten steht der Transfer von Louis Schaub kurz bevor. Der beim 1. FC Köln aussortierte Mittelfeldspieler hat den Medizincheck bereits bestanden, letzte Details rund um eine Kaufoption im Sommer fehlen noch.

+++ So spielt der FC Schalke +++

Jetzt ist es auch offiziell: Michael Gregoritsch feiert gegen den HSV seine Startelf-Premiere für den FC Schalke. Der Österreicher spielt gegen seinen Ex-Klub in vorderster Front neben Benito Raman. Alexander Nübels Name findet sich dagegen nicht unter den ersten elf wieder, Markus Schubert hütet das Tor zu Beginn.

+++ Wirbel um Alexander Nübel +++

Seit rund einer Woche steht es fest: Alexander Nübel verlässt den FC Schalke im Sommer ablösefrei und schließt sich dem FC Bayern an. Noch am gleichen Tag verlor der junge Keeper die Kapitänsbinde, die er erst im Sommer übernommen hatte. Omar Mascarell wird sein Nachfolger.

Unklar ist, ob Nübel überhaupt noch einmal ins Schalker Tor zurückkehren wird. Die ersten beiden Rückrunden-Spiele verpasst der Bald-Bayer rotgesperrt, auch in der Folge könnte Wagner auf Ersatzkeeper Markus Schubert setzen. Im Testspiel gegen St. Truiden kam Nübel nicht zum Einsatz.

+++ Erster Startelfeinsatz für Neuzugang Gregoritsch? +++

Schon gegen St. Truiden feierte Michael Gregoritsch seinen ersten Einsatz im königsblauen Dress, der Österreicher wurde zur Halbzeit eingewechselt. Der vom FC Augsburg ausgeliehene Offensivakteur könnte gegen den HSV das erste Mal in der Startelf stehen.

Bislang ist Gregoritsch der einzige Winter-Neuzugang. Womöglich werden die Schalker aber noch auf den Personalengpass in der Abwehr reagieren. "Wir werden im Winter auf die aktuelle Situation reagieren. Das bedeutet, dass wir uns noch Gedanken über die Innenverteidigung machen werden", erklärte Lizenzbereich-Koordinator Sascha Riether zuletzt.

+++ Trainingslager in der spanischen Sonne +++

Das erste Testspiel im Rahmen des Winter-Trainingslagers setzte der FC Schalke in den Sand. Gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verloren die Königsblauen mit 0:1. Immerhin feierten Matja Nastasic und Alessandro Schöpf nach auskurierten Verletzungen ihre Comebacks.

Am gestrigen Donnerstag machte sich der Schalke-Tross vom dem spanischen Fuente Álamo aus auf den Heimweg ins nasskalte Deutschland. Die Chartermaschine steuerte direkt Hamburg an.

+++ Positive Entwicklungen auf Schalke +++

30 Punkte sammelte Schalke in der Bundesliga-Hinrunde, damit liegen die Knappen auf Platz fünf, punktgleich mit dem ewigen Rivalen BVB. Nur das Torverhältnis trennt die Schalker von einem Champions-League-Platz. Die Entwicklung, die die Mannschaft unter Trainer Wagner genommen hat, ist nicht zu übersehen. einstige Problem-Profis (Amine Harit) und abgestempelte Transfer-Flops (Omar Mascarell und Suat Serdar) sind plötzlich tragende Säulen des Teams und füllen ihre Rolle glänzend aus. Wohin führt der königsblaue Weg in der Rückrunde? Der abschließende Test könnte ein Fingerzeig sein.

+++ HSV startet Testspiele +++

Anders als der FC Schalke hat der Hamburger SV noch etwas Zeit für die Vorbereitungen auf die Zweitliga-Rückrunde. Für den einstigen Bundesliga-Dino wird es am 29.01. gegen den 1. FC Nürnberg wieder ernst. Vorher testen die Rothosen außerdem noch gegen den FC Basel und den VfB Lübeck.

Schon jetzt liegt der volle Fokus auf der Mission Wiederaufstieg. Nach 18 Spielen liegt der HSV auf dem zweiten Tabellenplatz, drei Punkte hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Der Stuttgart, Heidenheim und Aue sitzen den Hanseaten allerdings im Nacken.

+++ Herzlich willkommen +++

Winter-Generalprobe für den FC Schalke! Vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 17.01.) testet Königsblau ein letztes Mal. Im Volksparkstadion trifft das Team von David Wagner auf dem Hamburger SV.