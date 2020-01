Rechtsverteidiger-Suche: Wildert der FC Bayern bei PSG?

Catherine Ivill, getty

Thomas Meunier soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Unlängst sorgte Hansi Flick beim FC Bayern für Aufsehen, als er in der Öffentlichkeit die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers forderte. Offenbar hatte das Ansinnen des Trainers Erfolg: Medienberichten zufolge buhlt der deutsche Fußball-Rekordmeister um einen PSG-Star.

Laut "Sport Bild" ist Thomas Meunier vom französischen Top-Klub Paris Saint-Germain in den Fokus der Münchner gerückt. Der belgische Nationalspieler ist im Sommer ablösefrei und wäre daher schon im Januar günstig zu haben.

2016 war der 1,90 Meter große Defensivmann vom FC Brügge an die Seine gewechselt und seither in 120 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.

Unangefochtener Stammspieler war und ist der mittlerweile 28-Jährige allerdings nicht. In der laufenden Saison durfte Meunier in zwölf Ligapartien ran, zudem wirkte er vier Mal in der Champions League mit.

Nicht zuletzt aufgrund seiner Größe gilt der WM-Dritte von 2018 als sichere Bank in der Abwehr. Mit seiner physischen Präsenz könnte Meunier helfen, die in der Hinserie nicht immer sattelfeste Bayern-Defensive zu stabilisieren.