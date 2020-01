Aufatmen beim BVB: Reus und Haaland "sind einsatzbereit"

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Erling Haaland (l.) und Marco Reus sind fit für den Rückrundenstart des BVB

Seit dem Wechsel von Sturm-Youngster Erling Haaland zu Borussia Dortmund herrscht Aufbruchstimmung beim BVB, in den ersten Trainingseinheiten musste der 19-jährige Norweger allerdings kürzertreten. Selbiges gilt für Kapitän Marco Reus. Ein Einsatz zum Rückrundenstart gegen den FC Augsburg (18. Januar, 15:30 Uhr) ist aber nicht ausgeschlossen.

"Beide sind einsatzbereit", bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem "kicker", dass das Duo für die Partie gegen den FCA eine Option ist. Ob es für die vollen 90 Minuten oder nur einen Teileinsatz reicht, ließ Zorc hingegen offen.

Wahrscheinlich ist wohl, dass sich zumindest Haaland vorerst auf der Bank wiederfinden wird. Zumal BVB-Präsident Reinhard Rauball unlängst davor warnte, dem Neuzugang einen zu schweren Rucksack aufzuladen.

"Den Hype haben wir nicht gemacht, Punkt eins. Punkt zwei: Er ist 19 Jahre alt, tun sie mir den Gefallen und geben sie ihm eine Chance, dass er sich auch entwickeln kann", sagte Rauball am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag in Frankfurt.

DFB-Legende Lothar Matthäus sieht die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ohnehin skeptisch: "Er passt ins System der Dortmunder, wird mit Sicherheit auch seine Tore machen, sollte aber nicht als alleiniger Heilsbringer gesehen werden", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

