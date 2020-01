Meinung: "RB Leipzig ist nicht der BVB"

Peter Schatz via www.imago-images.de

Wird der FC Bayern wieder Meister? Oder doch RB Leipzig oder der BVB?

Die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2019/20 steht vor der Tür - und der Titelkampf ist so spannend wie lange nicht mehr. Mit RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 gibt es mindestens fünf Anwärter auf die Meisterschaft.

Bevor der Ball im Oberhaus wieder rollt, kommentieren die weltfussball.de-Redakteure eine Reihe steiler Thesen. Heute in Teil I des Meinungspanels: Der FC Bayern wird mit großem Vorsprung deutscher Meister.

Christian Schenzel: Nein! Die Bayern zahlen in diesem Jahr für ihre Fehler auf dem Transfermarkt - Aufschwung unter Flick hin oder her. Der Kader ist einfach zu dünn besetzt. Ihre Souveränität der letzten Jahre haben sie auch verloren. Außerdem sind zu viele Leistungsträger (Alaba, Thiago, Tolisso, Goretzka) weit von ihrer Bestform entfernt oder verletzt.

Tom Kühner: Überhaupt Meister zu werden, wäre für den FC Bayern in dieser Saison ein großer Erfolg. Dass der Rekordmeister sich dann noch ein Punkte-Polster erarbeitet, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielmehr glaube ich, dass RB Leipzig den ersten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte feiert – den wiederum mit großem Vorsprung.

Chris Rohdenburg: Rückrunde? Zeit, die Dinge gerade zu rücken! Der FC Bayern wird alle Kräfte mobilisieren, um bis zum Sommer geradezu walzenartig über seine Gegner hinwegzurollen. Was sind schon vier Punkte zur Spitze? Spätestens Anfang Februar, nach dem Heimspiel gegen die Roten Bullen, werden die Münchner vornweg marschieren. Und am Ende tatsächlich auch wieder deutlich vor Saisonende den Meister-Titel feiern.

Tobias Knoop: Nein, weil Gladbach den großen Drei, also Leipzig, Bayern und Dortmund, völlig überraschend ein Schnippchen schlägt und erstmal seit 1977 den Titel abräumt - auch wenn viele Experten aktuell unken, dass die Fohlenelf in der Rückrunde abstürzt. Es wird mal wieder Zeit für einen Sensationsmeister in der Bundesliga.

Mats-Yannick Roth: Nein! Zwar hat der FC Bayern aktuell nur vier Punkte Rückstand auf Platz eins und in der letzten Saison sogar neun Zähler aufgeholt. Doch RB Leipzig ist nicht der BVB. Die Roten Bullen werden ihre geballte Offensivpower mit in das neue Kalenderjahr nehmen und sich den ersten Titel der Vereinsgeschichte sichern.