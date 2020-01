Meistercheck: FCB und RB auf Augenhöhe, BVB nur Verfolger

unknown

Endet die Serie des FC Bayern in dieser Saison?

Zum ersten Mal seit elf Jahren könnte es in der Bundesligasaison 2020/21 einen Meister geben, der nicht FC Bayern oder BVB heißt. Vor allem Herbstmeister RB Leipzig scheint reif für eine echte Überraschung zu sein. Aber auch die Borussia aus Mönchengladbach darf sich Chancen ausrechnen.

Die Top 5 der Liga im Meistercheck:

RB Leipzig (1. Platz, 37 Punkte, +28 Tore)

Schon in seiner ersten Saison als Trainer von RB Leipzig greift Julian Nagelsmann mit den Sachsen nach dem Titel. Das Team wirkt unter dem neuen Übungsleiter extrem gefestigt und variabel. Die Mannschaft kann ihre Gegner mit Konterfußball und Ballbesitzfußball gleichermaßen dominieren.

Größter Trumpf der "Roten Bullen" ist die Offensive. Die Zahlen von Timo Werner (18 Tore, sechs Assists) stehen denen von Robert Lewandowski (19 Tore, vier Assists) in nichts nach. Auch ein Marcel Sabitzer spielt die beste Saison seit seiner Ankunft in Leipzig. Neuzugang Christopher Nkunku hat ebenfalls voll eingeschlagen und seinen Marktwert in den letzten sechs Monaten verdoppelt.

Ein weiterer Trumpf der Leipziger ist die tiefe Bank. 23 Spieler kamen in der laufenden Bundesligasaison schon in den Genuss eines Startelseinsatzes - absoluter Topwert unter den Spitzenklubs. Ein Leistungsabfall ist trotz Rotation kaum zu erkennen.

Fraglich ist, ob der jüngste Kader der Liga (Durchschnittsalter 23,6) am Ende einer langen Saison dem Titel-Druck nicht nur körperlich, sondern auch mental gewachsen ist.

>>> Titelchancen: 35 Prozent

Borussia Mönchengladbach (2. Platz, 35 Punkte, +15 Tore)

Die Hinrunde hat am Niederrhein längst begrabene Titelträume wieder aufleben lassen. Marco Rose hat aus zahlreichen Spielern das Maximum herausgekitzelt. Matthias Ginter, Stefan Lainer und auch Patrick Herrmann spielen in diesem Jahr so gut wie vielleicht noch nie in ihrer Karriere. Marcus Thuram (sechs Tore, fünf Assists) und Alassane Pléa (fünf Tore, fünf Assists) verdienen sich ebenfalls Woche für Woche Bestnoten.

Gladbach träumt vom Titel

Prunkstück der Fohlen ist die Defensive, die nur 18 Gegentore in 17 Spielen kassierte. Durch das vorzeitige Scheitern in Pokal und Europa League bekommt Rose in der Rückrunde noch mehr Zeit, weiter an der Feinabstimmung zu schrauben. Das wird dem Team entgegenkommen.

Ob die Mannschaft wirklich schon titelreif ist, darf allerdings bezweifelt werden. "Ein Gladbacher Meistertitel ist für mich völlig utopisch", glaubt nicht nur Ex-Fohlen-Legende Hans-Günther Bruns.

Noch heißt es mit Blick auf die Gladbacher Rückrunde: Im Zweifel gegen den Angeklagten. Schon in den beiden letzten Jahren spielten die Fohlen in der Hinrunde äußerst erfolgreich und nahmen Kurs auf die Champions League. Am Ende folgte in der Rückrunde aber jeweils der Einbruch.

>>> Titelchancen: 10 Prozent

FC Bayern (3. Platz, 33 Punkte, +24 Tore)

Qualitativ stellt der FC Bayern immer noch den besten Kader der Liga. Außerdem hat der Trainerwechsel nicht nur für ein verbessertes Binnenklima gesorgt. Auch spielerisch hat sich das Team unter Hansi Flick weiterentwickelt. Die Mannschaft ist offensiv variabler und defensiv stabiler als noch unter Niko Kovac. Über allem steht zudem die "Lebensversicherung" Robert Lewandowski.

Klar ist: Rufen die Münchner Woche für Woche ihre Bestform ab, führt der Titel auch in diesem Jahr nur über sie.

Dennoch muss sich der FC Bayern vor dem Rückrundenstart bislang ungelösten Problemen stellen. Die Verantwortlichen hielten den Kader im Sommer bewusst klein. Genau das stellte sich während der Hinrunde als Schwachstelle heraus. Mittlerweile wissen die Entscheidungsträger, dass Handlungsbedarf besteht. Auf dem Wintertransfermarkt geeignete Spieler zu finden, ist allerdings eine große Herausforderung.

Auch auf dem Platz gibt es weiteren Optimierungsbedarf. So trat das Team bei den Niederlagen gegen Leverkusen (1:2) und Gladbach (1:2) zwar dominant auf, präsentierte sich dafür nur im Vergeben von Torchancen meisterlich.

>>> Titelchancen: 35 Prozent

Borussia Dortmund (4. Platz, 30 Punkte, +17 Tore)

Seinen neuen Stoßstürmer hat der BVB mit Erling Haaland gefunden. Der junge Norweger soll die Lücke schließen, für die die Verantwortlichen mit ihrer Transferpolitik im Sommer überhaupt erst gesorgt hatten. Weitere Neuzugänge könnten im Winter folgen und dem Team im Titelkampf neue Impulse geben.

Wo landet der BVB?

Spielerisch läuft es für den BVB seit der Umstellung auf ein 3-4-1-2 deutlich besser. Obwohl Trainer Lucien Favre lieber mit einer Viererkette spielen lassen würde, hat auch der Schweizer im Laufe der Hinrunde erkannt, was er seinem Kader zutrauen kann - und was nicht. Und noch etwas hat die Hinrunde gezeigt: Wenn der BVB-Motor auf Hochtouren läuft, muss sich jeder Gegner anschnallen.

Das Problem: Selten lief besagter BVB-Motor über mehrere Wochen, geschweige denn 90 Minuten am Stück auf Hochtouren. Die leidige Mentalitätsdebatte kam nicht von ungefähr. So sehr sich Marco Reus, Mats Hummels und Co. auch öffentlich gegen die Kritik wehrten, ein Kopfproblem lässt sich beim BVB nicht wegdiskutieren.

Problematisch könnten in der Rückrunde auch einige Personaldebatten werden, sofern der BVB diese Baustellen nicht schon im Winter löst.

>>> Titelchancen: 15 Prozent

FC Schalke (5. Platz, 30 Punkte, +8 Tore)

Der FC Schalke war in der Hinrunde einer der "Über-Performer" der Liga. David Wagner hat eine Mannschaft geformt, die kämpft, läuft, an sich glaubt und für jeden Gegner unangenehm zu spielen ist. Das Vertrauen und den Rückhalt der Fans hat das Team auch zurückgewonnen.

Zwar begeisterten die Königsblauen ihre Anhänger nicht Woche für Woche mit Champagnerfußball. Dafür leistete die Mannschaft grundsolide Arbeit und entwickelte sich Schritt für Schritt weiter.

Für den ganz großen Wurf, den ersten Titel seit 1958, fehlt es dem Kader allerdings an Qualität. In der Offensive gibt es keinen ausgewiesenen Knipser. Verletzungen haben Wagners Plan für die Defensive zusätzlich durcheinandergebracht. Die Integration der Neuzugänge Gregoritsch und Todibo wird Zeit in Anspruch nehmen. Bei sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hat Schalke diese Zeit - zumindest mit dem Blick auf die Meisterschaft - nicht.

>>> Titelchancen: 5 Prozent

Christian Schenzel