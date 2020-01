Favre: Haaland-Einsatz gegen Augsburg ist "möglich"

unknown

BVB-Trainer Lucien Favre spricht vor der Partie gegen den FC Augsburg

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat einen Einsatz des Winter-Neuzugangs Erling Haaland zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga offen gelassen.

"Es ist möglich. Aber ich kann es noch nicht definitiv sagen", sagte Favre vor dem Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr).

Der norwegische Torjäger hat nach seinen überstandenen Knieproblemen noch etwas Trainingsrückstand. Sportdirektor Michael Zorc glaubt aber daran, dass Haaland schon kurzfristig die erhoffte Verstärkung wird. "So einen Stürmertyp hatten wir nicht im Kader. Er tut uns gut", sagte Zorc.

Thomas Delaney wird nach seinem Ende November erlittenen Bänderriss noch nicht zur Verfügung stehen. Marcel Schmelzer fehlt in Augsburg ebenfalls.

+++ Zorc zu Haaland und Reyna +++

"Erling ist ein Spielertyp, den wir so nicht haben. Das tut uns gut. Gio war schon im Sommer mit in den USA und hat einen ganz hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er ist körperlich für seine 17-Jahre schon sehr weit. Das ist gut für unsere Durchlässigkeit, dass wir da so einen jungen haben. Es macht auch sportlich Sinn, ihn hochzuziehen. Das wird noch einmal neue Impulse für den ganzen Kader geben."

+++ Favre zu den Zielen der Rückrunde +++

"Wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Wir müssen einfach besser sein."

+++ Favre über den Stand bei Haaland +++

"Wir werden sehen, ich kann das jetzt noch nicht definitiv sagen. Er hat seit dem 10. Dezember nicht trainiert. Er ist erst seit kurzem wieder dabei, gestern ist er viel gelaufen und das war ok."

+++ Zorc über die Hummels-Chance auf Olympia +++

"Wir haben noch nicht offiziell darüber gesprochen. Das ist auch noch weit weg. Ich will erst darüber sprechen, wenn es soweit ist. Vorher ist aber auch noch ein anderes Turnier."

+++ Favre über den Gegner"

"Sie haben im Vergleich zu Hinrunde fast die gesamte Mannschaft gewechselt. Es sind nur noch vier bis fünf Spieler aus der Hinrunde in der Mannschaft. Sie hatten einen guten Lauf und waren zuhause und auswärts gut mit ihren Kontern."

+++ Favre über Reus +++

"Wir erwarten immer viel von Marco, er hat seine Klassen immer wieder bewiesen. Ich hoffe, dass wir ihn immer haben, für das Wochenende müssen wir sehen."

+++ Zorc über die Herausforderungen der Rückrunde +++

"Am Ende der Hinserie haben wir überwiegend gute Leistungen gezeigt, gegen Leipzig in der ersten Halbzeit und auch in Hoffenheim. Wir haben am Ende das Ergebnis nicht erzielt, daran müssen wir arbeiten. Das wird im Vordergrund stehen."

+++ Zorc über das Spiel in Augsburg +++

"Die Mannschaft muss eine gute Leistung zeigen und umsetzen, was der Trainer will. Wir haben in Augsburg im letzen Jahr kein gutes Spiel gemacht. Wir wissen, was uns dort erwartet, haben aber auch die Mittel, um dort zu bestehen. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen."

+++ Favre über die Chancen von Gio Reyna +++

"Er ist nicht nur ein Kandidat, sondern er ist definitiv im Kader."

+++ Favre über das Personal +++

"Haaland, Hazard und Reus haben weiter trainiert. Sie waren die ganze Woche mit dabei, wir werden sehen. Schmelzer kann nicht mitspielen, Raschl hat auch nicht mittrainiert. Delaney kommt auch noch nicht infrage. Ein Einsatz von Haaland ist möglich."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten startet die PK in Dortmund mit leichter Verzögerung. Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc nehmen hinter den Mikrofonen Platz.

+++ Der Start verzögert sich +++

Noch regt sich nichts in Dortmund. Favre und Zorc haben sich anscheinend verspätet.

+++ Setzt Favre schon auf Haaland? +++

Am 18. Spieltag der Bundesliga wird sich rund um den BVB alles um Neuzugang Erling Haaland drehen. Zorc bestätigte bereits, dass der Stürmer "einsatzfähig" ist. Ob es für die vollen 90 Minuten oder nur einen Teileinsatz reicht, ist jedoch unklar. Auch der zuletzt angeschlagene Marco Reus ist eine Option. Mehr dazu hier.

+++ Startet der BVB eine Aufholjagd? +++

Sieben Punkte liegt der BVB hinter Herbstmeister RB Leipzig. Die Meisterschaft abschreiben wollen die Dortmunder aber noch lange nicht. "Wir wollen alles versuchen, um nach oben zu kommen, dieses Ziel hat noch niemand abgeschrieben", stellte Manuel Akanji klar.

Damit die Mission Meisterschaft gelingt, braucht der BVB einen optimalen Start ins neue Jahr. Das Spiel gegen den Tabellensiebzehnten aus Augsburg wird daher zur Pflichtaufgabe. Im Hinspiel feierte der Revierklub einen 5:1-Kantersieg.