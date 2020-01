Wechsel vom Tisch: BVB-Flirt verlängert

GEPA pictures/ Jasmin Walter via www.imago-images.

Karim Adeyemi gilt als großes deutsches Nachwuchstalent

Karim Adeyemi gilt als eines der größten Offensivtalente des deutschen Fußballs. Kein Wunder, dass der deutsche U-Nationalspieler auch beim deutschen Bundesliga-Schwergewicht Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen soll. Zu einem Wechsel kommt es so schnell aber wohl nicht.

Der 18-jährige gebürtige Münchner bleibt seinem Stammklub RB Salzburg vorerst treu. Am Sonntag verkündeten die Österreicher offiziell, dass der Offensivspieler seinen Vertrag bis Ende Juni 2024 verlängert hat.

Adeyemi spielt seit dem Sommer 2018 auf Leihbasis für Salzburgs Farmteam FC Liefering in der zweiten Liga der Alpenrepublik. In der laufenden Saison erzielte der Linksfuß acht Treffer in 13 Partien und legte sieben weitere Tore auf. In der Youth League stürmt Adeyemi zudem für RB Salzburg. Dort gelangen ihm sechs Torbeteiligungen (3 Tore/3 Vorlagen).

Nach der laufenden Spielzeit wird Adeyemi wohl wieder fest zum Profikader von RB Salzburg stoßen und möglicherweise die Lücke schließen, die der Wechsel von Erling Haaland zum BVB bei den Mozartstädtern gerissen hat.

BVB soll Adeyemi kontaktiert haben

Apropos BVB: Ende November berichtete "transfermarkt.de", dass Adeyemi in den Mittelpunkt des Interesses des Champions-League-Teilnehmers gerückt sein soll.

Wie das Portal erfahren haben will, soll es bereits eine Kontaktaufnahme seitens des BVB mit dem Umfeld Adeyemis gegeben haben. Die Schwarz-Gelben haben den Youngster angeblich vor allem für den Fall auf dem Zettel, sollte es nach der Saison 2019/2020 zu einem Verkauf mit Flügelstürmer Jadon Sancho kommen.

Adeyemi spielte in seiner Juniorenzeit bei der Spielvereinigung Unterhaching zumeist Mittelstürmer, ist aber auch auf dem rechten Flügel einsetzbar. Dort, wo in Dormtund seit zwei Jahren Englands Senkrechtstarter Jadon Sancho für Furore sorgt. Der BVB-Star wird mittlerweile mit schwindelerregenden Ablösesummen in Richtung Manchester United oder FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Adeyemi wurde im September mit der Fritz-Walter-Medaille des DFB als bester Spieler seines Jahrgangs (2002) ausgezeichnet.

Neben dem BVB soll auch schon der FC Barcelona sein Interesse signalisiert haben und laut "Mundo Deportivo" schon mit einer ersten Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro gescheitert sein.

ma