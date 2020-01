Nach irrer Tore-Show: Zorc über "Vollgas-Typ" Haaland

Sebastian Widmann, getty

Erling Haland traf dreimal bei seinem Bundesliga-Debüt

Mit einem Dreierpack beim 5:3-Auswärtssieg beim FC Augsburg fügte sich Borussia Dortmunds Winter-Neuzugang Erling Haaland sensationell in die Fußball-Bundesliga ein und ballerte sich auf Anhieb zum neuen Publikumsliebling beim BVB. Der Dortmunder Sportdirektor sieht sich direkt bestätigt, sich so intensiv um den erst 19-jährigen Torjäger bemüht zu haben.

"Haaland ist ein Vollgas-Typ, der andere mitreißen kann mit seiner Haltung. Er tut uns als Gesamtpaket gut", meinte BVB-Manager Michael Zorc einen Tag nach dem sensationellen Bundesliga-Debüt des Norwegers im Gespräch mit dem "kicker".

Tatsächlich war es nicht nur die Torgefahr, die Haaland mit dem Moment seiner Einwechslung in der 56. Minute beim Stande von 1:3 aus Dortmunder Sicht verkörperte. Der Youngster strahlte darüber hinaus eine große Entschlossenheit aus, war von Anfang an omnipräsent und agierte auch als Anheizer der Dortmunder Anhängerschaft.

Zorc erkennt viele "extrem schlechte" Momente

Seine Einstellung kam herausragend an im Lager der Schwarz-Gelben - bei Mitspielern, Fans und auch in der BVB-Führungsriege. Michael Zorc hob die besonderen Qualitäten im Torabschluss hervor sowie die "die Geschwindigkeit, die bei dieser Körpergröße ganz selten ist". Der Dortmunder Sportdirektor erinnerte an das harte Ringen, den Mittelstürmer überhaupt nach Westfalen zu bekommen: "Deshalb wollten ihn auch so viele."

Abgesehen von der Haaland-Show sah der 57-Jährige allerdings auch einen arg verbesserungswürdigen Auftritt seiner Dortmunder Borussia, die sowohl im Stellungsspiel der Defensive als auch im Torabschluss bei eigenem Ballbesitz noch große Defizite erkennen ließ: "Wir haben wieder das Gesicht gezeigt, das wir eben auch noch haben", so Zorc, der viele Momente in der Partie beim FC Augsburg als "extrem schlecht" bezeichnete.

myr