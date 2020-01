Medien: Schalkes Bentaleb vor Wechsel nach England

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Nabil Bentaleb könnte den FC Schalke 04 schon bald verlassen

David Wagner räumt im Kader des FC Schalke 04 weiter auf. Sorgenkind Nabil Bentaleb steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach England.

Wie "Bild" und die englische Zeitung "The Chronicle" übereinstimmend berichten, bahnt sich ein Transfers des Mittelfeldspielers zu Newcastle United an. Angeblich befindet sich der 25-Jährige bereits zum Medizincheck in der nordenglischen Großstadt. Der Deal könnte noch am Montag über die Bühne gehen.

Eine endgültige Einigung stehe zwar noch aus, die Magpies hoffen laut "Chronicle"-Informationen aber auf ein Leihgeschäft. Zudem sei der Schalke-Star offen, sich nach einer Leihe im Sommer dauerhaft dem Team von Trainer Steve Bruce anzuschließen.

Zuletzt hatten Medien in Bentalebs algerischer Heimat über das Interesse mehrerer Premier-League-Teams berichtet. Explizit nannte das Portal "Football DZ" Crystal Palace, den FC Everton und Aston Villa.

Der Vertrag des in die U23 abgeschobenen Edeltechnikers bei den Königsblauen läuft noch bis 2021. Bentaleb spielt in den Planungen von Trainer David Wagner aber keine Rolle mehr. Mehr noch: Der Coach soll den in der Vergangenheit mehrfach mit disziplinarischen Verfehlungen aufgefallenen Profi sogar mit einem Kontaktverbot zum Profi-Team belegt haben.

Bentaleb hatte von 2012 bis 2016 bereits auf der Insel für Tottenham Hotspur seine Fußballschuhe geschnürt. Dann gab der Champions-League-Finalist 2019 den heute 25-Jährigen an Schalke ab, zunächst auf Leihbasis, dann dauerhaft für rund 19 Millionen Euro.

jh