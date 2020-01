Union verleiht Torwart-Talent Moser nach Brügge

via www.imago-images.de

Lennart Moser wechselt nach Belgien

Fußball-Bundesligist Union Berlin schickt Nachwuchstorhüter Lennart Moser nach Belgien. In der Rückrunde wird der 20-Jährige für den belgischen Erstligisten Cercle Brügge auflaufen. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt.

In der Hinrunde war Moser an den Regionalligisten Energie Cottbus ausgeliehen, wo er 18 Pflichtspiele machte. Nun wurde der Leihvertrag aufgelöst. Auch an Brügge ist der Schlussmann bis Saisonende verliehen, die Belgier besitzen jedoch eine Kaufoption.