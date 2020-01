BVB und Everton bei Can wohl in der Pole Position

Chris Ricco, getty

Everton oder BVB: Wohin führt der Weg von Emre Can?

In zwölf von bisher 20 Serie-A-Spielen saß Emre Can bei Juventus Turin über 90 Minuten auf der Bank. Zu viel für den Nationalspieler, der sich nun nach neuen Arbeitgebern umschaut. Glaubt man der "Gazzetta dello Sport", haben Borussia Dortmund und der FC Everton die besten Karten.

Lediglich sieben Minuten stand der Mittelfeldspieler in den letzten drei Spielen und damit im Jahr 2020 bislang auf dem Platz. Diese Entwicklung widerlegten seine Hoffnungen, von der Verletzung von Teamkollege Sami Khedira profitieren zu können.

Can hat die Zeichen der Zeit erkannt und laut dem Bericht der Sportzeitung seine Berater damit beauftragt, sich nach Interessenten umzuhören. Obwohl er aufgrund seiner geringen Spielpraxis als Risikotransfer eingestuft wird, beschäftigen sich wohl einige namhafte Klubs mit dem 26-Jährigen.

Die heißesten Kandidaten seien demnach der Borussia Dortmund und der FC Everton - beides Erzrivalen seiner Ex-Vereine FC Bayern München und FC Liverpool, also jenem Klub, von dem Can erst im Sommer 2018 zum italienischen Serienmeister gewechselt war.

Die "Gazzetta" weiß, dass der gebürtige Frankfurter noch immer ein Haus in Liverpool besitzt, welches gerade einmal 20 Minuten vom Trainingsgelände der "Toffees" entfernt steht. Evertons Manager Carlo Ancelotti ließ indes durchblicken: "Wir haben unsere Ideen, was den Transfermarkt angeht, aber die Namen, die Sie in der Presse lesen, sind nicht korrekt."

Zudem sei man sich auch nicht sicher, wie der Transfer bei den eigenen Fans ankommen würde, auch wenn Can sich stets als großer Fan der Premier-League bekannt hat. Für einen Wechsel zum BVB spräche wiederum die Rückkehr in sein Geburts- und Heimatland, trotz seiner Münchener Vergangenheit.

Auch wenn Fabio Paratici, Sportdirektor von Juve, bereits Anfang Januar schon verlauten ließ, dass man glaube, "dass er Teil unseres Projekts sein kann", keimen immer wieder Spekulationen rund um Can auf. Der defensive Mittelfeldspieler besitzt bei der Alten Dame noch einen Vertrag bis 2022.