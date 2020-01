Holt der FC Bayern Douglas Costa zurück?

Peter Fastl/DeFodi.de

Bald wieder im Trikot des FC Bayern? Douglas Costa

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, hatte unlängst Verstärkung für die Rückrunde gefordert. Auch die Profis der Münchner sprechen sich wohl für Wintertransfers aus. Dabei ist nun ein ehemaliger Profi des Rekordmeisters in den Fokus gerückt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat sich der Mannschaftsrat des FC Bayern, bestehend aus Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski, für eine Rückholaktion von Douglas Costa ausgesprochen.

Die Spieler betrachten den Flügelflitzer von Juventus Turin als Soforthilfe, heißt es in dem Bericht. Demnach steht eine Leihe im Raum. Costa, der noch bis 2022 an Juve gebunden ist, könnte als Backup für die verletzungsanfälligen Serge Gnabry und Kingsley Coman agieren.

Costa ist beim italienischen Rekordmeister offenbar unzufrieden. Durch Verletzungen zurückgeworfen, hat der 29-jährige Brasilianer in dieser Saison erst zehn Serie-A- und ein Champions-League-Spiel bestritten. In der Liga steuerte er drei Vorlagen bei, in der Königsklasse erzielte er einen Treffer.

Costa spielte bereits von 2015 bis 2017 für den FC Bayern. In 50 Bundesliga-Spielen erzielte der 31-fache Nationalspieler acht Tore.

Odriozola vor Wechsel zum FC Bayern

Vor rund einer Woche hatte der "kicker" noch berichtet, dass der Bayern-Mannschaftsrat keine Transfer-Not sieht.

Während intern zunächst über Rechtsverteidiger-Kandidaten wie Benjamin Henrichs (muss bei AS Monaco bleiben), Joao Cancelo (ManCity will ihn nicht ausleihen) und Dodô (hat angeblich nicht genug Qualität, zudem fordert Donezk zu viel Geld) diskutiert wurde, sieht der besagte Mannschaftsrat laut dem Fachmagazin ohnehin "nicht die absolute Dringlichkeit", auf der rechten Abwehrseite nachzubessern.

Doch die Münchner Bosse werden wohl doch noch auf dem Transfermarkt aktiv. Álvaro Odriozola von Real Madrid steht kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße. Am Dienstagabend soll der Rechtsverteidiger bereits den Medizincheck in München absolviert haben.

lbe