S04-Neuzugang Todibo will "Champions League erreichen"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Jean-Clair Todibo steckt sich auch beim FC Schalke 04 hohe Ziele

Neuzugang Jean-Clair Todibo hofft auf ein schnelles Debüt für Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga - am besten schon am nächsten Spieltag.

"Natürlich hoffe ich, am Samstag gegen den FC Bayern zu spielen", sagte der 20-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung vor dem Gastspiel der Königsblauen beim deutschen Rekordmeister (18:30 Uhr). Und der Innenverteidiger kündigte an: "Ich bin hierhergekommen, um für Schalke alles zu geben."

Todibo war zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Meister FC Barcelona nach Gelsenkirchen gewechselt. Die Schalker sicherten sich eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro.

"Man muss sehen, was passiert", sagte Sportvorstand Jochen Schneider über eine mögliche dauerhafte Verpflichtung: "Aber es ist besser, eine hohe Option zu haben als gar keine."

Sportlich hat Todibo in seiner möglicherweise kurzen Zeit bei Schalke hohe Ziele. "Ich möchte mich weiterentwickeln und mit der Mannschaft die Champions League erreichen", sagte Todibo.

Lob gab es vom Franzosen für die Schalker Fans, die er zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) am vergangenen Freitag im Stadion erstmals erleben durfte. "Das war ein super Gefühl, ein fantastisches Publikum. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt", sagte er.