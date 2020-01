Nagelsmann: "Haben nicht die Qualität von Bayern und BVB"

nph / Bratic via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann verlor mit seiner Mannschaft bei Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund legte im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend fulminant vor, am Samstag patzte schließlich RB Leipzig. Die beiden Aufsteiger feierten derweil wichtige Siege. Im Topspiel gegen den FC Schalke 04 ließ letztlich der FC Bayern München mit einer Machtdemonstration aufhorchen Die Stimmen.

Bayern München - Schalke 04 5:0

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wir wollten unser Spiel, unser Philosophie durchziehen. Das ist uns gut gelungen. Das Spiel von Leipzig vorher hat mich nicht interessiert. Entscheidend war heute, dass wir die drei Punkte geholt haben. Wir haben eine Stabilität drin, die sehr wichtig ist."

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Die Bayern waren heute bockstark. Wir waren nicht so stark wie wir hätten sein wollen. Du musst unheimlich stark in der Chancenverwertung sein, das waren wir heute nicht. Die Bayern waren heute klar besser."

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:0

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich freue mich natürlich sehr über einen Sieg. Wobei ich sagen muss, dass wir in der ersten Halbzeit klar unterlegen waren. In der zweiten Halbzeit haben wir viel mehr in die Zweikämpfe gelegt. Das Tor war sicherlich ein Knackpunkt. Das tut uns sehr gut, nach der Winterpause zwei Spiele, zwei Punkte zu holen. Aber wir haben schon noch einen weiten Weg, um wieder dahin zu kommen, wo wir schonmal waren."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Ich glaube nicht, dass heute die bessere Mannschaft gewonnen hat. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, der Gegner hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Wir hatten guten Zugriff, waren gut im Gegenpressing. Im letzten Drittel waren wir etwas schlampig, deshalb haben uns die klaren Torchancen etwas gefehlt. Nach der Halbzeit verlieren wir einen Ball in der roten Zone und verteidigen dann den Einwurf schlampig. Danach hat uns die Struktur gefehlt. Frankfurt stand tief und hat gekontert. Das 2:0 war dann ein Eigentor von uns."

... zur Trainingswoche: "Wenn man kurz vor dem Gipfel steht, ist immer die Frage, wo man hin will. Entweder ich will nach oben zum Gipfelkreuz und etwas erreichen oder ich biege vorher ab und esse und trinke gemütlich etwas. Dann wirst du am Ende halt nur Vierter, wenn es gut läuft. Wir haben nicht die Qualität von Bayern und Dortmund. Deshalb müssen wir jede Trainingsminute besser nutzen als Bayern oder Dortmund um näher heranzukommen. Das sehe ich nicht immer.

Wenn man am Mittwoch unser elf gegen elf sieht, merkt man, dass wir noch weit davon weg sind, eine Spitzenmannschaft zu sein. Das habe ich schon einmal betont. Wir stehen immer noch oben, aber wenn wir 100 Prozent des Gipfels erreichen wollen, müssen wir noch viel arbeiten. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler das verstanden hat. Die Entscheidung trifft jeder für sich, ob er ein Gewinner sein will und etwas reißen will. Die Entscheidung müssen sie mir nicht sagen. So etwas spüre ich. Und am Mittwoch war die Entscheidung nicht, dass sie brennen um Deutscher Meister zu werden."

Union Berlin - FC Augsburg 2:0

Urs Fischer (Trainern Union Berlin): "Toll, die Jungs haben mir heute Freude gemacht, weil sie über 90 Minuten alles versucht haben. Das ist unser Gesicht, das gefällt mir. Wir haben auch schwierige Momente im Spiel überstanden, wie die letzten 20 Minuten. Ich bin sehr zufrieden."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Heute hat uns die letzte Überzeugung gefehlt. Wir hatten nicht die Gier, das Spiel mit aller Gewalt gewinnen zu wollen. Deshalb haben wir auch keinen Punkt verdient. Drei Spiele - drei Niederlagen, jetzt muss es im nächsten Heimspiel wieder brennen, und es wird brennen."

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1:2

Oliver Glasner (Trainern VfL Wolfsburg): "Wir haben viel Aufwand betrieben, um gegen den dichten Abwehrriegel ein Tor zu erzielen. Dann gehen wir verdient in Führung, haben die Chance auf das 2:0 und bekommen nach einer Ecke wieder mal ein Gegentor. Dass es dann so kippt, war nicht vorherzusehen. Wir sind sehr unzufrieden mit dem Start und auch mit diesem Ergebnis heute."

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Für uns ist es ein unglaublich wertvoller Dreier. Was mich besonders gefreut hat, ist, wie die Truppe auf den Rückstand reagiert. Wir sind in der prekären Situation und haben den Kampf angenommen. Ich denke schon, dass wir heute auch spielerisch nach vorne gekommen sind. Letzte Woche haben wir eine Lektion vom FC Bayern bekommen, heute haben wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt."

SC Freiburg - SC Paderborn 0:2

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein schwieriges Spiel. Wir waren fußballerisch nicht gut genug. Es gab zu viele Fehler und Missverständnisse. Paderborn hat alles abgearbeitet. Wir haben verdient verloren gegen gute Paderborner."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Wir freuen uns sehr. Die Jungs haben einen sehr guten Job gemacht. Mit der Gelb-Roten Karte drohte das Spiel zu kippen, da hatten wir in der ein oder anderen Situation ein wenig Glück. Dennoch sind wir nicht ganz unverdient als Sieger vom Platz gegangen."

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 3:1

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der Summe war es ein verdienter Sieg. Es war eine sehr ordentliche Leistung meiner Mannschaft. Das ist schön und wichtig für uns. Wir haben anständigen und mutigen Fußball gespielt."

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Das ist natürlich bitter für uns. Wir haben viel investiert. Wir hatten nach dem 1:2 noch zwei super Kopfballchancen. Es wäre möglich gewesen, heute zu punkten. Wir müssen noch konzentrierter sein. Wir werden versuchen, in den verbleibenden 14 Spielen die Punkte zu holen."

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 5:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin sehr zufrieden. Wir hätten noch mehr Tore schießen können, hatten viele gute Gelegenheiten. Es war hochverdient. Erling Haaland hat heute sehr wichtige Tore gemacht. Das 4:1 hat quasi den Sieg für uns bedeutet. Er macht das sehr gut. Merci beaucoup."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) über Erling Haaland: "Das ist natürlich wunderbar für ihn. Es gibt schlimmere Einstände. Dafür haben wir ihn verpflichtet."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir sind nicht gut reingekommen. Es fühlt sich aber das eine oder andere Tor zu hoch an. Aber unsere Abstände waren zu groß. Unsere junge Truppe hat heute vielleicht ein bisschen Lehrgeld gezahlt."

Horst Heldt (Geschäftsführer 1. FC Köln): "Wir haben verdient verloren. Das Ergebnis ist aber grundsätzlich etwas zu hoch."