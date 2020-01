BVB und Can haben Einigung erzielt: Wann stimmt Juve zu?

unknown

Emre Can (M.) steht noch bei Juventus Turin unter Vertrag.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll sich mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can auf einen Wechsel verständigt haben. Eine endgültige Einigung mit dem abgebenden Klub Juventus Turin stehe aber weiterhin noch aus. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der "Bild" soll sich der BVB in Person von Sportdirektor Michael Zorc grundsätzlich mit dem Defensivmann von Juventus Turin auf einen Winter-Transfer geeinigt haben.

Emre Can soll bei den Schwarz-Gelben demnach ein Arbeitspapier bis 2024 unterzeichnen und zehn Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Über diese Summe hatte zuvor auch schon der "kicker" berichtet.

Der Haken an der Sache: Während sich Klub und Spieler offenbar längst geeinigt haben, ist mit dem abgebenden Verein aus der italienischen Serie A längst nicht alles geklärt. So soll Juventus ein vorgeschlagenes Ausleih-Modell der Dortmunder strikt ablehnen und auf einem direkten Verkauf beharren. Dieser soll den Dortmundern laut dem Medienbericht 23 Millionen Euro Ablöse plus weitere Erfolgszahlungen kosten.

Cans Vertrag bei der Alten Dame ist noch bis Ende Juni 2022 gültig. Er spielt seit 2018 für den Traditionsklub. Der Defensiv-Allrounder gehört unter Trainer Maurizio Sarri jedoch nicht mehr zur ersten Wahl. Über einen möglichen Wechsel wird seit einiger Zeit spekuliert.

Am vergangenen Spieltag hatte Can im Kader von Juventus für das Topspiel gegen den SSC Neapel gefehlt, offiziell wegen einer Grippe.

myr/dpa