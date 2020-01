Dani Olmo erklärt Wechsel zu RB Leipzig

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Dani Olmo will mit RB Leipzig die Meisterschaft gewinnen

Mit Dani Olmo sicherte sich RB Leipzig eines der vielversprechendsten Talente des europäischen Fußballs. Doch der Spanier hatte auch Angebote anderer Klubs. In einem Interview verriet der 21-Jährige jetzt, warum er sich für den Tabellenführer der Bundesliga entschieden hat.

"Ich wollte jetzt den nächsten Schritt machen. Nach meinen Gesprächen mit Markus Krösche und Julian Nagelsmann wusste ich, dass RB der richtige Verein ist", sagte Olmo in einem Interview mit der "Sport Bild".

Die Philosophie des Klubs habe den Youngster, der von Dinamo Zagreb kam, überzeugt. "Vor allem, dass Leipzig viel mit jungen Spielern arbeitet. Und die Art, wie der Trainer Fußball spielen lassen will, passt sehr gut zu mir", erklärte Olmo weiter.

Bei RB Leipzig steckt sich der Nationalspieler hohe Ziele: "Ich möchte hier zu einem der besten Fußballer der Welt werden und im Laufe meiner Karriere alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt: WM, Champions League, alles."

Der Weg zur Meisterschaft sei in dieser Saison allerdings noch "weit". "Es kommt ein ganz wichtiger Monat auf uns zu. Mit einem harten Duell in der Champions League gegen Tottenham und direkten Duellen in der Liga. Ich bin mir sicher, die Mannschaft will unbedingt, wir gehen das positiv und hochmotiviert an", so Olmo.

