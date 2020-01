Jarstein schwärmt von "phänomenalem" Haaland

AMNORDHAUG via www.imago-images.de

Rune Jarstein (l.) und Erling Haaland (r.) spielen in der norwegischen Nationalmannschaft

Rune Jarstein von Hertha BSC und Erling Haaland von Borussia Dortmund kennen sich bestens aus der norwegischen Nationalmannschaft. Der Torwart schwärmte nun in höchsten Tönen vom BVB-Stürmer.

"Was er kann, wussten viele. Aber dass er so startet, ist Wahnsinn", sagte Jarstein in einem Interview mit dem "kicker": "Als er in Augsburg dreimal traf, saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa. Wir haben uns ungläubig angeschaut."

Haaland zeichnet laut Jarstein aus, dass er den Druck mag, seine Arbeit macht und ohne Angst in ein Spiel geht. "Er genießt es. Mit 19 vom Körper und vom Kopf so weit zu sein, ist phänomenal", schwärmte der 35-jährige Schlussmann weiter.

In dem Interview äußerte sich Jarstein auch zur aktuellen Lage bei seinem Klub Hertha BSC. Für seinen Trainer Jürgen Klinsmann fand der Norweger nur lobende Worte.

"Er verbreitet hier vom ersten Tag an gute Laune und ist ein sehr positiver Typ", so der Routinier: "Wir glauben, was er sagt - wegen seiner Art, seiner Erfahrung und weil er selbst ein großer Spieler war."

Außerdem spiele Hertha unter Klinsmann "wieder kompakt. Wir arbeiten alle besser zusammen. Es macht viel Spaß mit ihm", betonte Jarstein.

lbe