Schaaf steht Werder als Trainer "nicht zur Verfügung"

Thomas Schaaf ist Technischer Direktor beim SV Werder Bremen

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen steckt mitten im Abstiegskampf. Noch halten die Verantwortlichen weiter treu an Trainer Florian Kohfeldt. Dass Thomas Schaaf im Fall der Fälle zumindest interimsweise übernehmen könnte, schloss dieser nun bereits im Vorfeld aus.

Der langjährige Trainer der Grün-Weißen lehnte gegenüber "Bild" eine Rückkehr als Verantwortlicher kategorisch ab. "Für die Profis stehe ich nicht zur Verfügung", so der 58-Jährige: "Wir haben mit Florian Kohfeldt einen sehr guten Trainer. Deshalb stellt sich das Thema nicht."

Schaaf war zwischen 1999 und 2013 Chefcoach der Bremer, gewann dreimal den DFB-Pokal sowie je einmal die deutsche Meisterschaft und den Ligapokal. Nach kurzen Trainerstationen bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96 kehrte im Juli 2018 als Technischer Direktor zu Werder zurück.

In der Hinrunde sprang Schaaf zumindest bei der U23-Mannschaft als Co-Trainer ein. "Es hat mir schon Spaß gemacht auf dem Platz, so wie es mir auch früher und vielleicht auch später irgendwann wieder Spaß machen wird", bekannte er und kündigte an, "auch weiterhin ab und zu bei der U23 auf dem Platz sein und mitarbeiten" zu wollen.

Werder Bremen hat "viele interessante Talente"

Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt mache trotz der schlechten Ergebnisse in dieser Saison gute Arbeit. "Von Saisonbeginn an gab es viele Situationen zu meistern. Das macht er gut, bleibt sich treu und versucht seinen Weg zu gehen." Kohfeldt bedenke "aber auch, das ein oder andere ein wenig zu verändern".

Der Kritik, der 37-Jährige setze im Abstiegskampf zu wenig auf Nachwuchsspieler, entgegnete Schaaf unterdessen: "Der ein oder andere hatte doch schon einen Kurz-Einsatz - wie Luc Ihorst. Weitere wie Nick Woltemade sind im Blickfeld." Werder hätte "viele interessante Talente", man betrachte aber "immer die langfristige Entwicklung".

Bremen holte in dieser Spielzeit nur 17 Zähler aus 19 Partien und rangiert somit derzeit auf dem Relegationsplatz. Am kommenden Samstag gastiert Werder beim FC Augsburg (15:30 Uhr).

