Kehl über "Grenzen" für Sancho und "Gesamtpaket" Hummels

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Sebastian Kehl ist Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB

In der Hinrunde ist Jadon Sancho von Borussia Dortmund mehrfach durch Undiszipliniertheiten aufgefallen. Sebastian Kehl, Leiter der der BVB-Lizenzspielerabteilung, wies den Shootingstar nun in die Schranken.

"Er muss wie jeder andere Spieler wissen: Egal, wie gut du bist, es gibt Grenzen, es gibt einen gewissen Rahmen, in dem sich alle Spieler bei uns bewegen können", stellte Kehl in einem Interview mit "t-online.de" klar.

Fußball sei schließlich ein Mannschaftssport. "Da muss man konsequent sein und im Sinne der Gruppe auch mal eine harte Entscheidung treffen", ergänzte Kehl mit Blick auf Sanchos Suspendierung im Oktober. Trainer Lucien Favre hatte den 19-Jährigen aus dem Kader gestrichen, nachdem der Engländer verspätet von der Länderspielreise zurückgekommen war.

"Gerade bei unseren jungen Spielern ist es uns wichtig, ihnen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einige Dinge mit auf den Weg zu geben. Und was Jadon angeht: Mir und uns allen ist es viel lieber, wenn er auf dem Platz steht, sein Potenzial ausschöpft, den Unterschied macht, und wir mit ihm gemeinsam erfolgreich sind", betonte Kehl.

Aus sportlicher Perspektive geriet der ehemalige BVB-Profi angesichts der Leistungen des 19-Jährigen ins Schwärmen: "Jadon ist ein extremes Beispiel. So jung, und bereits so gut. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in kurzer Zeit so eine Entwicklung genommen hat. Deshalb ist der Hype um ihn auch so groß."

Kehl lobt "Gesamtpaket" Hummels

In dem Interview äußerte sich Sebastian Kehl auch zu Mats Hummels. Der BVB hatte den Innenverteidiger im Sommer zurück vom FC Bayern München nach Dortmund geholt.

"Es war das Gesamtpaket. Mats gibt auf dem Platz mit den Ton an, führt das Team von hinten heraus und hat bis jetzt starke Leistungen gebracht", erklärte der 39-Jährige: "Er war vom ersten Moment an da und sich seiner Rolle bewusst."

Allein wegen seines Alters und seiner Erfahrung müsse Hummels vorangehen, "genauso wie natürlich auch der ein oder andere weitere Spieler im Team", so Kehl.

