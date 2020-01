FCB und Co. gehen leer aus: Bayer holt Kölns Super-Talent

unknown

Florian Wirtz wechselt vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen

Der Wechsel von Super-Talent Florian Wirtz vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen ist perfekt. Das teilten beide Klubs am Freitag mit.

Das Eigengewächs verlässt den FC damit nach fast zehn Jahren - ausgerechnet zum Rivalen auf die andere Rheinseite.

Leverkusen setzte sich im Werben um Wirtz dem Vernehmen nach gegen mehrere Top-Klubs aus dem In- und Ausland durch - unter anderem angeblich gegen den FC Bayern München.

Den 16 Jahre alten U17-Nationalspieler reize bei Bayer vor allem die Aussicht auf frühzeitige Einsätze im Europapokal, hieß es zuletzt im "kicker".

U17-Spieler Florian Wirtz verlässt den #effzeh und wechselt nach Leverkusen. 👇 https://t.co/Uk7PEvYUB7 — 1. FC Köln (@fckoeln) 31. Januar 2020

"Wir haben in enger Zusammenarbeit mit unserer Lizenzabteilung alles versucht, um ihn zu halten. Der Vorstand, die Geschäftsführung und das Trainerteam der Profis waren eingebunden und wir haben ihm Perspektiven aufgezeigt, damit sein Ausbildungsweg hier weitergeht. Wenn sich ein Nachwuchsspieler dann trotzdem für eine andere Option entscheidet, müssen wir das akzeptieren", sagte Kölns Nachwuchschef Matthias Heidrich.

Wechsel von Florian Wirtz schlägt hohe Wellen

Der Wechsel hatte bereits vor der Vollzugsmeldung große Wellen geschlagen. Hintergrund: Bayer missachtete in der Causa Wirtz ein Abkommen, das es den Klubs verbietet, die Talente des jeweils anderen abzuwerben.

"Florian Wirtz war zu haben, was uns überrascht hat. Da mussten wir einfach zugreifen. Es wäre dumm und verantwortungslos von uns gewesen, wenn wir es nicht getan hätten", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler gegenüber "Bild".

Es habe die Gefahr bestanden, dass Wirtz "komplett aus der Region verschwindet", so Völler. " Auch deshalb konnten wir keine Rücksicht auf unser gutes Verhältnis zum FC und vor allem zu Horst Heldt (Kölns Sportdirektor, Anm. d. Red.) nehmen. An seiner Stelle hätte der Horst sicherlich auch so gehandelt."

Völler selbst habe an den Gesprächen mit Wirtz teilgenommen. "Die Beispiele von Kai Havertz, Benny Henrichs und Julian Brandt haben in der Vergangenheit gezeigt, dass junge Spieler bei uns schnell in der Champions League spielen können."

tkn