RB-Reservist kommt: Hertha BSC vor nächstem Millionen-Deal

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Wechselt wohl von RB Leipzig zu Hertha BSC: Matheus Cunha

Hertha BSC steht offenbar unmittelbar vor einer Verpflichtung von Angreifer Matheus Cunha von RB Leipzig.

Wie "Bild" berichtet, soll der 20 Jahre alte Brasilianer am Freitag seinen Vertrag in Berlin unterschreiben. Demnach fließen 18 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen an RB.

Cunha kann allerdings frühestens am 15. Februar im Auswärtsspiel beim SC Paderborn für Hertha zum Einsatz kommen, da er derzeit mit Brasiliens U23 in Kolumbien bei einem Olympia-Qualifikationsturnier weilt.

Cunha war im Sommer 2018 für eine Ablöse von 15 Millionen Euro vom Schweizer Verein FC Sion nach Leipzig gekommen.

In der laufenden Saison unter Trainer Julian Nagelsmann verzeichnete der Angreifer in der Hinrunde meist nur Kurzeinsätze. In 13 Spielen gelang ihm kein Tor.

Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann hatte nach dem 0:4 zum Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern bestätigt, dass der Hauptstadtklub nach einem neuen Angreifer sucht: "Wenn wir was finden im offensiven Bereich, würde uns das enorm helfen." Mit 19 Zählern steht Hertha nur zwei Zähler über der Abstiegszone.

Vor Cunha hatten die Berliner in der laufenden Transferperiode bereits Santiago Ascacíbar (10 Millionen Euro vom VfB Stuttgart), Lucas Tousart (22, kommt für 25 Mio. Euro im Sommer von Olympique Lyon) und Krzysztof Piatek (22 Mio. Euro plus Bonuszahlungen vom AC Milan) verpflichtet.