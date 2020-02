Salzburg-Chef Freund über Haaland und DFB-Juwel Adeyemi

GEPA pictures/ Mathias Mandl via www.imago-images.

Christoph Freund schwärmt von BVB-Star Erling Haaland und Karim Adeyemi

Mit fünf Toren in zwei Pflichtspielen legte Erling Haaland einen Traumstart bei Borussia Dortmund hin. Für Christoph Freund, den Sportchef von RB Salzburg, ist das keine große Überraschung.

"Dass Erling beim BVB gleich fünf Tore in den ersten beiden Spielen macht, das war nicht zu erwarten", sagte Freund in einem Interview mit dem "Sportbuzzer": "Aber dass er in Dortmund einschlägt, überrascht mich nicht wirklich, weil seine Art und Weise, sein unglaublicher Wille und seine positive Mentalität dafür stehen, dass er außergewöhnliche Geschichten schreibt - er ist ein Phänomen."

Den Haaland-Wechsel von Salzburg nach Dortmund bezeichnete der Sportchef als "den vielleicht spektakulärsten Winter-Transfer in ganz Europa".

Zum BVB passe Haalands Spielweise ausgezeichnet. "Man sieht, dass es passt, weil der BVB einen solchen Spielertypen vorher nicht gehabt hat", hob Freund hervor und erklärte: "Darum hat sich Erling wohl auch für Dortmund entschieden. Und ich bin mir sicher, er wird in der Rückrunde dort eine Schlüsselrolle einnehmen."

Damit dass Haaland abheben könnte, rechnet der Salzburg-Boss nicht: "Glücklicherweise hat er ein gutes Umfeld, das genau auf ihn schaut und verhindert, dass er überdreht."

Der Youngster sei keiner, "der dazu neigt, sondern einer, der ehrgeizig, aber auch selbstreflektiert ist". Freund fügte hinzu: "Wenn einer es verkraften kann, trotz seiner erst 19 Jahre europaweit als große Hoffnung zu gelten, dann Erling."

FC-Bayern-Flirt Adeyemi ist kein Haaland-Ersatz

In dem Interview äußerte sich Freund auch zu Salzburg-Juwel Karim Adeyemi. Der deutsche U-Nationalspieler wurde in der Vergangenheit auch mit einem Wechsel zum BVB oder zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Letztendlich entschied sich der 18-Jährige aber zunächst für einen Verbleib in Österreich.

"In den nächsten anderthalb Jahren wird er eine ganz wichtige Rolle bei uns einnehmen, da bin ich mir sicher. Er spielt nicht nach Schema F, ist ein richtiger Instinktfußballer", schwärmte Freund von dem Stürmer.

Als Haaland-Ersatz sieht der Sportchef den Youngster allerdings nicht. "Karim bekommt Zeit, aber es steht außer Frage, dass er richtig viele Qualitäten und außergewöhnliche Waffen hat. Er hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr gut entwickelt."

lbe