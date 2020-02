Emre Can vor BVB-Debüt im Pokal

Alberto Gandolfo via www.imago-images.de

Can war von Juventus Turin zum BVB gewechselt

Gute Nachrichten für alle BVB-Fans: Fußball-Nationalspieler Emre Can könnte schon am Dienstag (20:45 Uhr) im DFB-Pokal bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben.

"Der Trainer trifft die Entscheidung. Ich gehe aber davon aus, dass er am Montag mit auf dem Weg nach Bremen ist", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 5:0 (2:0) gegen Union Berlin.

Der erst am Freitag vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin verpflichtete Can stand dabei noch nicht im Kader. Nach einer individuellen Einheit am Samstagmorgen regelte er persönliche Angelegenheiten.

"Emre hat trotz seiner erst 26 Jahre eine große Erfahrung. Er wird uns Dynamik und Robustheit bringen. Wir glauben, dass wir mit ihm besser werden und noch einen Schritt nach vorne gehen", sagte Kehl.